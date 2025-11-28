El Senado frenó la asunción de Lorena Villaverde por presuntos vínculos con el narcotráfico

Las causas de la impugnación

El freno a su incorporación responde a una serie de cuestionamientos sobre su idoneidad moral. A Villaverde se la señaló por una causa de estupefacientes abierta en Estados Unidos en 2002 y por presuntos vínculos con Claudio Ciccarelli, un empresario relacionado con Federico “Fred” Machado (investigado por lavado de dinero y narcotráfico).