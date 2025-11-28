Juran 23 senadores: la llegada de ex gobernadores reconfigura el poder en la Cámara alta

La renovación parcial del Senado comenzará hoy con la jura de los legisladores electos, quienes asumirán formalmente sus bancas el próximo 10 de diciembre. Serán 23 los senadores que prestarán juramento en una sesión preparatoria clave, donde no solo se definirán las autoridades de la Cámara, sino que se empezará a dibujar el mapa de alianzas en un recinto fragmentado.