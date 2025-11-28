Secciones
Juran 23 senadores: la llegada de ex gobernadores reconfigura el poder en la Cámara alta

El recambio legislativo incorpora figuras de alto peso territorial que serán decisivas para el quórum y la agenda. El oficialismo, en minoría, deberá negociar ley por ley.

28 Noviembre 2025

La renovación parcial del Senado comenzará hoy con la jura de los legisladores electos, quienes asumirán formalmente sus bancas el próximo 10 de diciembre. Serán 23 los senadores que prestarán juramento en una sesión preparatoria clave, donde no solo se definirán las autoridades de la Cámara, sino que se empezará a dibujar el mapa de alianzas en un recinto fragmentado.

Esta nueva conformación del Senado se distingue por una característica central: el desembarco de figuras con fuerte peso territorial, que incluyendo a varios exgobernadores que darán una impronta de "liga de mandatarios" al Congreso.

Nombres propios con volumen político

Entre las incorporaciones más destacadas figura la del ex gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, cuyo diploma fue validado por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Asumirá junto a su compañera de fórmula, la vicegobernadora Silvana Schneider.

La lista de "pesos pesados" incluye a Alicia Kirchner (Santa Cruz), Sergio Uñac (San Juan) y Rodolfo Suárez (Mendoza). Asimismo, se destaca la influencia de mandatarios activos como Gerardo Zamora (Santiago del Estero), cuya estructura política mantiene su histórica presencia en la Cámara alta.

El impacto en la gobernabilidad

La llegada de estos dirigentes, que hasta hace poco manejaban los ejecutivos provinciales, promete tensionar el equilibrio de fuerzas. Su presencia desdibuja el límite entre lo institucional y lo territorial: las disputas de las provincias se trasladarán directamente al recinto, al anticipar debates intensos donde cada voto se negociará en función de intereses locales.

Para el oficialismo, el escenario es complejo. Su bloque contará con una de las representaciones más bajas desde el retorno de la democracia, lo que lo obligará a buscar acuerdos con estas figuras provinciales para conseguir quórum y aprobar leyes. 

