Una diputada libertaria festejó una tormenta de granizo en Río Negro y generó el repudio de los productores

Lorena Villaverde, diputada nacional y senadora electa por La Libertad Avanza en Río Negro, generó controversia al publicar un video en el que celebraba una reciente tormenta de granizo que azotó la provincia. En el video, que posteriormente borró tras recibir críticas, Villaverde calificaba la tormenta como "hermosa" y "alucinante" mientras mostraba puñados de granizo.
Las imágenes desataron una ola de críticas, especialmente por parte de productores locales, quienes sufrieron pérdidas millonarias debido al temporal. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, informó que el granizo causó graves daños a las plantaciones de peras, manzanas y otros frutales, y afectó a numerosas familias productoras.
Ante la reacción negativa, Villaverde borró el video y publicó disculpas. "A veces la pasión y la espontaneidad con la que vivo me juegan una muy mala pasada. Mi intención era celebrar la fuerza de la naturaleza, no el daño que pudiera ocasionar", se excusó en un nuevo video. Además, se comprometió a realizar un relevamiento de las pérdidas y buscar medidas de asistencia para los productores afectados.
Un arresto en Estados Unidos
La controversia por este episodio se sumó a otros antecedentes polémicos de Villaverde. Durante la campaña electoral, salió a la luz que la entonces candidata había sido arrestada en Estados Unidos en 2002 por presunta compra de cocaína, lo que le impediría obtener la visa para ingresar a ese país.
Esta información surgió en medio de una investigación sobre el financiamiento de la campaña de José Luis Espert, vinculada a un empresario acusado de narcotráfico. También se reportaron advertencias internas dentro del espacio libertario sobre la idoneidad de Villaverde como candidata.
A pesar de estas controversias, Villaverde logró obtener una banca en el Senado en las recientes elecciones, donde la lista de La Libertad Avanza quedó en segundo lugar después de la encabezada por Martín Soria.