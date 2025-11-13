Una diputada libertaria festejó una tormenta de granizo en Río Negro y generó el repudio de los productores

Ante la reacción negativa, Villaverde borró el video y publicó disculpas. "A veces la pasión y la espontaneidad con la que vivo me juegan una muy mala pasada. Mi intención era celebrar la fuerza de la naturaleza, no el daño que pudiera ocasionar", se excusó en un nuevo video. Además, se comprometió a realizar un relevamiento de las pérdidas y buscar medidas de asistencia para los productores afectados.