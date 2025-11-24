GP de Las Vegas: oro, barro y los juegos del poder en la F-1

Ante lo sucedido, tomen apuntes y agenden: en una semana se correrá el GP de Qatar, con Sprint y final. Esto representa una carrera y media, con 33 puntos como máximo para sumar. Y a la siguiente semana (7 de diciembre), el GP de Abu Dhabi, que otorgará 25 unidades al ganador. Suma tope: 58 puntos. En las posiciones, Lando Norris está puntero con 390, Verstappen y Oscar Piestri con 366. Esto es, tensiones al rojo vivo en la definición del certamen de pilotos luego de la descalificación de McLaren de Las Vegas, lo que dejó la pelea por la cima a 24 puntos de diferencia. Norris ya no ostentará una enorme comodidad, aunque ganar su primer título sigue dependiendo de él mismo: con terminar tercero en Qatar, tanto en el sprint como en la carrera principal, y repetir esa posición en Abu Dhabi, se consagrará, aunque el neerlandés y su Red Bull ganen todo. Por todo esto, lo que viene, ¿se lo van a perder? Anoten los horarios para el desafío qatarí: sábado 29, sprint desde las 11 y clasificación a partir de las 15; domingo 30, final desde las 13.