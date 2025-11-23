“Una carrera muy frustrante”: Colapinto terminó disconforme tras el GP de Las Vegas

Colapinto señaló que no sabía si el mal desempeño se debía exclusivamente a los daños sufridos. “No sé si eran los daños o qué, pero fue un desastre hoy el auto”, reiteró, visiblemente molesto. También sostuvo que fue “una carrera mala, muy mala”, y que su equipo “iba despacio, nada muy positivo”. Incluso mencionó que no tenía claro el nivel de daño. “No sé cuántos puntos fueron, pero por lo que escuché tampoco era para sentirlo tan mal al auto”, dijo.