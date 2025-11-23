Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y el campeonato de pilotos está que arde después del GP de Las Vegas

La infracción observada por los delegados técnicos estuvo vinculada al desgaste de los patines de resina del fondo plano del MCL39. Según el artículo 3.5.9 del Reglamento Técnico, estas piezas deben conservar un espesor mínimo de nueve milímetros, requisito que no se cumplió en ninguno de los dos coches. Las mediciones tomadas con instrumental de precisión mostraron valores por debajo del umbral permitido en el monoplaza de Norris —8,88 mm y 8,93 mm— y la FIA dejó asentado en su reporte que “los patines traseros se volvieron a medir en presencia de los Comisarios y los tres representantes de McLaren, y dichas mediciones confirmaron que no cumplían con el reglamento. Las mediciones relevantes fueron incluso inferiores a las medidas originalmente por el Delegado Técnico”.