Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y el campeonato de pilotos está que arde después del GP de Las Vegas

La Fórmula 1 sumó un nuevo capítulo de controversia tras el Gran Premio de Las Vegas, cuando la Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió excluir de manera definitiva a los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, por incumplimientos técnicos detectados en una inspección posterior a la carrera. La determinación no solo modificó por completo los resultados del fin de semana, sino que también alteró el desarrollo del campeonato en su tramo final. En el caso del argentino Franco Colapinto, le permitió finalizar 15 °.
La infracción observada por los delegados técnicos estuvo vinculada al desgaste de los patines de resina del fondo plano del MCL39. Según el artículo 3.5.9 del Reglamento Técnico, estas piezas deben conservar un espesor mínimo de nueve milímetros, requisito que no se cumplió en ninguno de los dos coches. Las mediciones tomadas con instrumental de precisión mostraron valores por debajo del umbral permitido en el monoplaza de Norris —8,88 mm y 8,93 mm— y la FIA dejó asentado en su reporte que “los patines traseros se volvieron a medir en presencia de los Comisarios y los tres representantes de McLaren, y dichas mediciones confirmaron que no cumplían con el reglamento. Las mediciones relevantes fueron incluso inferiores a las medidas originalmente por el Delegado Técnico”.
Frente a los comisarios, McLaren expuso una serie de factores que, a su criterio, explicaban el desgaste irregular: zonas bacheadas en sectores clave del trazado de Las Vegas, reducción de los entrenamientos por condiciones meteorológicas y una ventana reducida para ajustar el setup. El equipo también remarcó que el deslizamiento de la pieza era menor al registrado en otras sanciones de la temporada. Sin embargo, la FIA fue terminante al concluir que “ni el reglamento ni los precedentes preveían ninguna sanción aparte de la habitual (es decir, la descalificación)”, además de precisar que “la infracción fue involuntaria y que no hubo un intento deliberado de eludir el reglamento”.
La resolución dejó sin efecto los puntos obtenidos por ambos pilotos: Norris perdió los 18 que había sumado con su segundo puesto, mientras que Piastri quedó sin los 12 logrados tras cruzar la meta en la cuarta colocación. La penalización se aplicó en documentos separados, aunque las conclusiones fueron idénticas y se formalizaron luego de escuchar a los directores del equipo y a los representantes técnicos designados por la FIA.
GP de Las Vegas de F-1: ¿cómo quedaron las posiciones después de la descalificación de los McLaren?
El impacto en la tabla del Mundial de Pilotos fue inmediato. Con la descalificación oficializada, Max Verstappen pasó a igualar a Piastri en la segunda posición con 366 unidades, mientras que Norris continúa al frente con 390, una diferencia que ahora luce más ajustada cuando restan solo dos fechas: Qatar y Abu Dhabi. El australiano Piastri se mantiene como escolta gracias a su mayor cantidad de victorias —siete contra seis de Verstappen—, aunque la definición sigue abierta tras el reordenamiento provocado por lo ocurrido en Las Vegas.
La reconfiguración de los resultados también modificó el podio de la carrera. George Russell heredó el segundo lugar y consiguió su mejor actuación del año, mientras que Andrea Kimi Antonelli celebró su tercer podio en la Fórmula 1. Charles Leclerc, Carlos Sainz, Isack Hadjar, Nico Hulkenberg y Lewis Hamilton ascendieron posiciones, al igual que Esteban Ocon y Oliver Bearman, quienes pasaron a integrar el top diez pese a haber terminado fuera de los puntos en primera instancia.
En el Mundial de Constructores, el reordenamiento de resultados benefició a Mercedes, que logró distanciarse de Red Bull y Ferrari en la pelea por el segundo lugar. McLaren, por su parte, ya tenía asegurado el título. Pilotos como Fernando Alonso y Carlos Sainz también vieron modificadas sus posiciones en la tabla, con avances y retrocesos a partir de la exclusión.