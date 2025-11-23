Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Secciones
Franco Colapinto completó un duro GP de Las Vegas condicionado por un toque en la largada que le rompió el difusor y lo dejó sin ritmo durante toda la noche

Hace 1 Hs

Las Vegas volvió a desplegar su espectáculo de luces para recibir la 22ª fecha de una temporada que entra en su recta final. Con solo Qatar y Abu Dhabi por delante, la lucha por el título entre Lando Norris y Max Verstappen domina todas las miradas del paddock. Pero en la Argentina, el enfoque está puesto en Franco Colapinto, que completó su 24ª carrera en la Fórmula 1 y la 15ª con Alpine, el equipo con el que debutó hace siete meses en Imola.

La expectativa por lo que pudiera hacer el pilarense en un circuito veloz y técnico se desinfló apenas se apagaron las luces. En la propia largada, Alex Albon lo tocó por detrás, dañándole el difusor del A525 y condicionando toda su actuación. El golpe le generó una falta de carga aerodinámica que afectó su ritmo desde la primera vuelta. Aun así, Colapinto consiguió mantenerse en pista y completar la exigente carrera nocturna. 

Durante las primeras vueltas, el argentino intentó sostener posiciones pese al daño. Largó con neumáticos duros y logró avanzar hasta el puesto 12 en una fase inicial marcada por incidentes: abandonaron Stroll, Bortoleto y más tarde el propio Albon, involucrado en el toque que perjudicó al piloto de Alpine. Sin embargo, con el auto lastimado, el rendimiento cayó vuelta tras vuelta. En la radio, el equipo trató de ayudarlo ajustando configuraciones y proponiendo alternativas para compensar la pérdida de carga trasera.

Tras la primera parada en boxes, Colapinto resignó posiciones y comenzó un duelo directo con Lawson y Albon por evitar el fondo del clasificador. Resistió varias vueltas con un ritmo que, pese al daño, fue estable y, por momentos, incluso competitivo frente a su compañero Pierre Gasly, que venía 14°. Pero la falta de tracción en las rectas lo dejó expuesto: Lawson primero lo superó con DRS y luego Albon volvió a ponerlo bajo presión. Alpine respondió con una segunda detención que ordenó un poco su carrera, pero ya sin chances de avanzar más allá de los últimos lugares.

En la última parte, el piloto de 24 años encontró algo de ritmo con neumáticos nuevos —llegó a ser nueve décimas más rápido que Gasly en una vuelta—, pero la diferencia acumulada y el daño estructural del difusor le impidieron remontar. Finalmente, cruzó la meta en el 17° lugar, cerrando una noche de supervivencia más que de lucimiento. Del lado positivo, sumó kilómetros valiosos y evitó un abandono que habría sido lógico dada la gravedad del golpe inicial.

Mientras tanto, en la punta, Max Verstappen se llevó la victoria tras dominar de principio a fin, con un cierre tenso por los problemas de Lando Norris, que fue segundo, y George Russell, que completó el podio. Para Colapinto, Las Vegas quedará como una carrera de aprendizaje: un domingo en el que todo salió torcido desde la largada, pero que igualmente logró completar con profesionalismo y constancia. 

