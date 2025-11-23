Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Tras la primera parada en boxes, Colapinto resignó posiciones y comenzó un duelo directo con Lawson y Albon por evitar el fondo del clasificador. Resistió varias vueltas con un ritmo que, pese al daño, fue estable y, por momentos, incluso competitivo frente a su compañero Pierre Gasly, que venía 14°. Pero la falta de tracción en las rectas lo dejó expuesto: Lawson primero lo superó con DRS y luego Albon volvió a ponerlo bajo presión. Alpine respondió con una segunda detención que ordenó un poco su carrera, pero ya sin chances de avanzar más allá de los últimos lugares.