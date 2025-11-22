Max Verstappen ganó en el GP de Las Vegas y Franco Colapinto terminó 17° en una carrera dramática

Verstappen remata una final dramática
Max Verstappen encaró el último giro con la firmeza de un campeón mientras, detrás, el caos se desataba. Lando Norris sufrió problemas justo en el cierre y abrió una ventana que George Russell intentó aprovechar con todo. El británico arremetió en los metros finales, pero no le alcanzó: el neerlandés sostuvo el liderazgo y selló una definición tan tensa como electrizante.
Verstappen, intratable en Las Vegas
¡Últimos tres giros en el Strip! Max Verstappen vuelve a marcar el rumbo en la Fórmula 1: le saca más de 10 segundos a Lando Norris y se encamina a otra victoria aplastante en Las Vegas.
Russell, sin ritmo pero aún ilusionado con el podio
George Russell atraviesa un momento complicado en su Mercedes: en su última vuelta perdió siete décimas respecto de su compañero, incluso con neumáticos 15 vueltas más frescos. Tras un inicio de stint prometedor, el británico se fue desdibujando y ya no volvió a mencionar el problema de dirección que había reportado antes. Aun así, mantiene la mira puesta en pelear por un lugar en el podio.
Últimas cinco vueltas
Antonelli aguanta el cuarto puesto bajo presión
Andrea Kimi Antonelli se aferra al cuarto lugar en Las Vegas pese al asedio constante. Oscar Piastri y Charles Leclerc levantaron el ritmo para recargar baterías y cuidar neumáticos de cara al stint final, pero nunca perdieron el rango de DRS. La pelea por la posición sigue completamente abierta y cada vuelta es un pulso al límite para el joven italiano.
Norris rompe el récord
Mientras Max Verstappen sostiene una ventaja de casi seis segundos en la cima, Lando Norris aprieta el acelerador y marca un nuevo récord de vuelta con su McLaren en busca de pelear la victoria en el tramo final. .
Colapinto cae al 17° tras un toque que dañó su auto
Franco Colapinto cayó al 17° lugar después de perder el puesto 16 frente a Liam Lawson, quien lo superó con DRS en la recta principal. El argentino, que ya venía lidiando con una carrera cuesta arriba, sufrió la rotura del difusor tras ser chocado en la largada, un daño que condicionó por completo su rendimiento y lo dejó sin chances de defender su posición.
Franco paró en boxes y quedo en penúltimo lugar
Colapinto resiste bajo presión
Franco Colapinto mantiene a raya a Liam Lawson en una batalla intensa por la P16, con el neozelandés a apenas medio segundo del argentino. Más adelante, Andrea Kimi Antonelli también vive su propio momento crítico: Oscar Piastri lo sigue a dos décimas y Charles Leclerc a nueve, formando un “trencito” vibrante que no da respiro en la pelea por la P4.
Albon abandona y Colapinto gana un puesto
Norris vuela y Russell se aferra al podio
Lando Norris marcó el récord de vuelta y encendió todas las alarmas detrás suyo. George Russell, presionado a apenas medio segundo por el líder del campeonato, avisó por radio que no piensa arriesgar de más: “No quiero hacer nada estúpido y perder el podio”. Con el británico defendiendo al límite y McLaren avanzando a puro ritmo, la definición promete tensión hasta el final.
Bortoleto, sancionado… pero ya había abandonado
El brasileño estaba condenado a recibir una penalización por su arriesgada maniobra en la largada, pero ni siquiera llegó a enterarse: antes de que se confirmara la sanción, ingresó a boxes y abandonó con su Sauber.
TREMENDO ERROR DE BORTOLETO: el brasileño impactó a Stroll, Gasly y también tocó a Colapinto tras la largada.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025
#LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/qBn2KpwR6i
Hamilton vuela en Las Vegas
Increíble remontada de Lewis Hamilton: largó 19° y ya se colocó 12°, apenas a dos décimas de Esteban Ocon en la lucha por el 11°. Inicio demoledor del inglés con la Ferrari.
Stroll afuera en el inicio con VSC en Las Vegas
La final en Las Vegas tuvo un arranque accidentado: apenas se apagaron los semáforos, Lance Stroll quedó fuera de carrera, lo que obligó a la dirección de la prueba a activar un Virtual Safety Car para despejar la pista y permitir que el resto del pelotón continuara sin incidentes. Franco Colapinto esquivó la zona comprometida y siguió adelante sin consecuencias en un inicio que rápidamente se volvió caótico.
Inició la carrera en Las Vegas
Norris puede dejar a Verstappen sin chances
La definición del campeonato de Fórmula 1 podría tener un giro inesperado este fin de semana. Si Lando Norris consigue sumar nueve puntos más que Max Verstappen, el tricampeón de Red Bull quedará automáticamente fuera de la pelea por el título cuando aún restan dos carreras: Qatar y Abu Dhabi. El británico llega en alza y con la posibilidad concreta de dejar sin opciones al gran dominador de los últimos años.
Largan la vuelta previa a la carrera
Vueltas, kilómetros y exigencia máxima en Las Vegas
El circuito urbano de Las Vegas propone una carrera de 50 vueltas sobre un trazado veloz de 6,201 kilómetros por giro. En total, los pilotos —entre ellos el argentino Franco Colapinto— deberán completar 310,05 kilómetros en uno de los circuitos más exigentes y espectaculares del calendario.
Norris, firme en la cima
La pelea por el título de la Fórmula 1 llega a Las Vegas con un nuevo orden: Lando Norris es el hombre a batir. Después de sus triunfos en México y Brasil, el británico desbancó a Oscar Piastri del liderazgo y ahora manda con autoridad: suma 390 puntos y partirá desde la pole, decidido a seguir ampliando la ventaja.
Piastri, su compañero en McLaren, quedó a 24 unidades (366) y largará quinto, obligado a recuperar terreno si quiere mantenerse en la conversación. Del otro lado, Max Verstappen —hoy tercero con 341 puntos— arrancará segundo y buscará presionar desde el inicio para no alejarse definitivamente de la pelea.
Tres pilotos, una temporada vibrante y una definición que promete tensión hasta el final.
Clima cálido para la carrera
Las Vegas ofrecerá hoy condiciones más cálidas que en el resto del fin de semana: se esperan 15 °C de temperatura ambiente y alrededor de 20 °C sobre el asfalto, un factor que podría influir en el rendimiento de los neumáticos y en la estrategia de los equipos.