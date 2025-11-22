Max Verstappen ganó en el GP de Las Vegas y Franco Colapinto terminó 17° en una carrera dramática

00:48 hs

Norris, firme en la cima

La pelea por el título de la Fórmula 1 llega a Las Vegas con un nuevo orden: Lando Norris es el hombre a batir. Después de sus triunfos en México y Brasil, el británico desbancó a Oscar Piastri del liderazgo y ahora manda con autoridad: suma 390 puntos y partirá desde la pole, decidido a seguir ampliando la ventaja.

Piastri, su compañero en McLaren, quedó a 24 unidades (366) y largará quinto, obligado a recuperar terreno si quiere mantenerse en la conversación. Del otro lado, Max Verstappen —hoy tercero con 341 puntos— arrancará segundo y buscará presionar desde el inicio para no alejarse definitivamente de la pelea.

Tres pilotos, una temporada vibrante y una definición que promete tensión hasta el final.