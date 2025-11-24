Las vacantes en la Justicia provincial superan el medio centenar

El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) de Tucumán se encuentra en una encrucijada institucional, focalizando la atención en la brecha existente entre su labor de selección y la paralización en la cobertura de vacantes del Poder Judicial. Con apenas 10 concursos en trámite hasta la semana pasada, el organismo concentra sus esfuerzos en cubrir las magistraturas del Centro Judicial Capital (siete concursos) y los Centros Judiciales de Concepción y Monteros (tres concursos), dejando en cero la actividad actual para el Centro Judicial del Este. El número contrasta fuertemente con la necesidad de cobertura en el sistema, donde se contabilizan más de 55 vacantes que esperan una designación.
El meollo del problema radica en el cuello de botella que se genera una vez finalizado el proceso de selección. Si bien el CAM logró un récord histórico al confeccionar 59 ternas de candidatos/as y elevarlas al Poder Ejecutivo durante la gestión bianual 2023-2025 más del 90% de ellas se encuentran sin definición por parte del Poder Ejecutivo. Este estancamiento implica que, a pesar del cumplimiento del organismo en los trámites de selección -que incluyeron 30 sesiones del Consejo, 32 exámenes escritos y 24 sesiones de entrevistas personales- hay cargos de jueces, fiscales y defensores permanecen acéfalos, afectando la prestación del servicio de justicia.
Trabajo realizado
La magnitud del trabajo realizado por el CAM durante el período 2023-2025 se refleja en los números, habiendo tramitado un total de 69 concursos públicos y elevando las 59 ternas mencionadas, lo que incrementa el total histórico de ternas desde su creación en 2009 a 303. Del proceso de selección se destaca que el registro audiovisual de las entrevistas personales de los postulantes se encuentra disponible para consulta en el canal de YouTube oficial del organismo.
A pesar de este despliegue de recursos, la provincia enfrenta una prolongada demora en la jura de los nuevos magistrados, aunque legalmente no tiene plazos para proponer a sus candidatos. En septiembre, a más de un año de la última vez, juraron siete magistrados en el salón Alberdi del Palacio de Justicia, lo que pone en evidencia la dilación entre el proceso de selección y la culminación de la designación por parte de las autoridades competentes.
Así, la coyuntura se define por la inactividad en la designación de las ternas remitidas. La parálisis en la cobertura de las más de 55 vacantes judiciales con más muchísimas ternas en espera, contrasta con el reducido número de diez concursos en curso que actualmente ocupa al CAM.
La necesidad de cubrir estos cargos es clave para la correcta operatividad del sistema de justicia, particularmente en áreas sensibles que requieren la pronta designación de magistrados, fiscales y defensores. La falta de definición sobre las ternas afecta directamente la estabilidad y eficiencia de la administración de justicia en toda la provincia.
La semana pasada la Legislatura terminó de completar la nueva conformación del CAM al rectificar a los miembros que hasta aquí venían cumpliendo ese rol. Ellos son Mario Leito (vicepresidente) y los legisladores Sara Assán, Carlos Fúnez y Gerónimo Vargas Aignasse -por la mayoría parlamentaria-, y Manuel Courel y Walter Berarducci -por la minoría-. Ya habían sido elegidos los abogados Lorena Rotella (titular) y Jorge Conrado Martínez (suplente) -por el Colegio de la Capital- y María Carolina Aragón (titular) y Eduardo Eugenio Racedo (suplente) -por el del Sur-. En el caso de los magistrados, los fiscales Daniel Marranzino (titular) y Carlos Saltor (suplente) representarán a los de Capital, y Malvina Seguí (Vocal Cámara del Trabajo como titular) y Edgardo Sánchez (juez del Tribunal de Impugnación como suplente) lo harán por los del sur. Sólo resta que se realice la elección en la Corte Suprema de Justicia, lo cual sucederá el martes, para saber si el vocal Daniel Posse seguirá como presidente del CAM o si será reemplazado por alguno de sus pares.