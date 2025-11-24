Las vacantes en la Justicia provincial superan el medio centenar

La semana pasada la Legislatura terminó de completar la nueva conformación del CAM al rectificar a los miembros que hasta aquí venían cumpliendo ese rol. Ellos son Mario Leito (vicepresidente) y los legisladores Sara Assán, Carlos Fúnez y Gerónimo Vargas Aignasse -por la mayoría parlamentaria-, y Manuel Courel y Walter Berarducci -por la minoría-. Ya habían sido elegidos los abogados Lorena Rotella (titular) y Jorge Conrado Martínez (suplente) -por el Colegio de la Capital- y María Carolina Aragón (titular) y Eduardo Eugenio Racedo (suplente) -por el del Sur-. En el caso de los magistrados, los fiscales Daniel Marranzino (titular) y Carlos Saltor (suplente) representarán a los de Capital, y Malvina Seguí (Vocal Cámara del Trabajo como titular) y Edgardo Sánchez (juez del Tribunal de Impugnación como suplente) lo harán por los del sur. Sólo resta que se realice la elección en la Corte Suprema de Justicia, lo cual sucederá el martes, para saber si el vocal Daniel Posse seguirá como presidente del CAM o si será reemplazado por alguno de sus pares.