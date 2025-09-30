El CAM bate su récord histórico con la finalización de concursos y suma nuevas convocatorias

El Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) de Tucumán alcanzó un nuevo hito institucional al superar su propio récord histórico de finalización de concursos. En la sesión de este lunes, el organismo remitió al Poder Ejecutivo la terna correspondiente al Concurso n°318 (Vocal de Cámara en Documentos y Locaciones y Familia y Sucesiones, Sala en Documentos y Locaciones, del Centro Judicial Concepción).