Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

“Nosotros estamos trabajando al día. ¿Hay demoras? Sí, hay demoras todavía. Pero estamos tratando de generar las condiciones propias de un Poder Judicial moderno, organizado. Y de esa manera hemos podido avanzar mucho. Y en algún momento habrá que sentarse a ver cuál es el diseño del volumen de magistratura, de magistrados o magistradas que son necesarios y si son necesarios más”. De esta manera, Daniel Leiva, presidente de la Corte Suprema de Justicia, habló ayer sobre la cobertura de vacantes. Lo hizo justamente en un acto en el cual asumieron nuevos magistrados, en el salón Alberdi del Palacio de Justicia colmado.
Al ser consultado, Leiva indicó que “para nosotros institucionalmente es muy importante cubrir vacantes. Venimos trabajando día a día, sobre un nuevo formato de judicatura y en el nuevo formato de gestión especialmente, donde los tiempos han ido disminuyendo de manera constante. Bajo ningún concepto puedo hablar de crisis en la judicatura, en lo que es el cumplimiento de las labores y las funciones propias que por Constitución se les ha confiado a todos los magistrados”, indicó. “Nuestros indicadores de rigor estadístico nos van marcando unas mejoras paulatinas. Todos los avances son importantes y tenemos objetivos planteados en lo que respecta a brindarles una solución al justiciable”, agregó. “Hoy venimos trabajando en los fueros de familia y sucesiones con un rediseño total. Esta semana ponemos en funcionamiento nuevas oficinas. Se da un abordaje más profesional, más específico, con mayor índice de capacitación, en la temática violencia en sí, lo cual seguimos respetando en los distintos fueros. Lo que sucede es que violencia tiene por sí misma implicancias que exceden a prácticamente todo lo que venimos tratando nosotros en el ámbito del Poder Judicial”, analizó.
Del acto participaron Leiva y los vocales de la Corte, Antonio Estofán, Claudia Sbdar, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos, además de la representante del Ministerio Público Fiscal, Estela Giffoniello y el Ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro. Estuvieron presentes el presidente subrogante de la Legislatura Sergio Mansilla, el ministro de Gobierno, Regino Amado, el secretario de Derechos Humanos y Justicia, Mario Racedo, la titular de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, Marcela Ruiz, y la fundadora de la Universidad San Pablo T, Catalina Lonac, además de gran cantidad de magistrados y funcionarios de los distintos centros judiciales de la provincia.
Las vacantes
En la Justicia local hay actualmente unas 55 vacantes y más de 35 ternas sin definición, mientras que en el Consejo Asesor de la Magistratura actualmente hay 14 concursos en trámite. Pasó más de un año y medio desde la última jura de magistrados,
Durante la ceremonia se puso en funciones a Silvia Karina Lescano de Francesco como Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Familia y Sucesiones del Centro Judicial Capital; a Gabriela Marta Soledad Argañaraz como Jueza de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la V Nominación -Subrogante- del Centro Judicial Capital; a Sandra Marcela Acosta como Jueza de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la VII Nominación del Centro Judicial Capital; a Ramón Agustín Vidal como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Común de la VI Nominación del Centro Judicial Capital; a Valeria Susana Castillo como Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Centro Judicial Concepción; a Luciana Eleas como Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Centro Judicial Concepción y a Mabel Elizabeth Moreira como Jueza de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones del Centro Judicial Monteros.
Jaldo recibió a magistrados en Casa de Gobierno
En el marco del Día de la Magistratura y la Función Judicial, que se celebró el lunes, el gobernador Osvaldo Jaldo recibió a los integrantes de la comisión directiva de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán, encabezada por la camarista Marcela Ruiz, presidenta de la FAM y de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) y una comitiva de magistrados.
Además contó: “hemos hablado de los avances importantes que tuvo Tucumán en materia judicial como son las reformas del Código Procesal y del Código Civil y Comercial que eso le ha dado de alguna manera una agilidad importante a la justicia” y contó que en esto trabajaron los tres poderes del Estado, “lo que nos ha permitido darles una mayor seguridad a los tucumanos que hoy está reflejada en todos los indicadores de delitos que están bajando sustancialmente. Indicadores también de víctimas que están bajando sustancialmente. Es decir, que el trabajo que hicimos a través del Poder Judicial con leyes del Poder Legislativo y con la Policía de Tucumán, no hay duda que no sólo ha sido un avance, sino que hay estadísticas concretas que pueden demostrar que han sido muy positivas para la provincia”.
El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls. Por el lado de los magistrados, estuvieron presentes Jorge Jakobsen (juez de Documentos y Locaciones de Concepción); Andrea Segura (vocal Cámara de Familia); Victor Carlos (juez de Familia); Ivonne Heredia (juez Cámara Civil y Comercial Concepción); Carlos Sale (fiscal de Cámara Penal); Eudoro Albo (juez de Tribunal de Impugnación); María del Carmen Domínguez (vocal Cámara del Trabajo), Enzo Pautassi (juez de Documentos y Locaciones), Hernán Molina (defensor Oficial Penal); Gerardo Tomás (defensor Oficial Civil); Raúl Cardozo (juez Penal Conclusiónal); Luciana Eleas (juez Civil y Comercial Monteros) y Susana Cordisco (fiscal Penal). Ruiz, por su parte, sostuvo: “Creo que es una muestra de lo que se puede lograr dentro de una provincia por el trabajo conjunto de los tres poderes del Estado. Las reformas que se han hecho en el último tiempo, como la modificación de los Códigos Civil, Procesal Civil, el Código de Familia y la reforma procesal penal, han sido una muestra de ese trabajo conjunto. Todo el trabajo que se hace en las nuevas leyes impacta directamente en la ciudadanía, que es la destinataria del servicio que prestamos”. Por último, hizo referencia a los recientes nombramientos en el Poder Judicial: “Se ha avanzado en los nombramientos en los fueros que más lo necesitaban. Entre ellos, el fuero de Familia, y también Civil y Comercial, que estaban atravesando una importante cantidad de vacantes. No es que no se necesiten más jueces, por supuesto que se necesitan, pero en esa necesidad hay que priorizar los fueros con mayor demanda social”.
Distinguen a decanas de la UNT
La Federación Argentina de Mujeres Universitarias – Asociación Tucumana distinguirá a las actuales Decanas de la UNT en el marco del Día del Profesional Universitario. El acto se realizará el viernes 19 de septiembre a las 19.30 en el auditorio del Centro Cultural Virla. Serán distinguidas Susana Monserrat, de Arquitectura y Urbanismo, Silvia Agüero, de Artes, María Inés Gómez, de Bioquímica, Química y Farmacia, Virginia Abdala, de Ciencias Naturales, Cristina Grunauer de Falú, de Derecho y Ciencias Sociales y María Luisa de la Casa, de Psicología. También recibirán distinciones especiales para Adela Seguí, como primera vicedecana y decana de la Facultad de Derecho, y Alicia Bardón, primera rectora de la UNT.
Capacitación a jueces de Paz
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán continúa impulsando acciones que consolidan el rol de la Justicia de Paz como puerta de acceso a Justicia en toda la provincia, permitiendo una cobertura más equitativa y eficaz en el territorio, acercando la Justicia a comunidades que históricamente han enfrentado barreras de acceso. En este contexto, la Superintendencia de Juzgados de Paz concluyó el “Curso de profundización de medidas cautelares: doctrina y jurisprudencia”, dictado de manera presencial en el Palacio de Justicia durante los meses de junio y agosto. La capacitación alcanzó a 20 jueces letrados y 48 prosecretarios de distintos Juzgados de Paz Letrados, quienes participaron activamente en los tres módulos temáticos: Alimentos, Protección y Niñez. Las clases estuvieron a cargo de camaristas y jueces del Fuero de Familia del Poder Judicial de Tucumán, y se complementaron con herramientas informáticas como la plataforma educativa de la Superintendencia, que permitió un aprendizaje dinámico, combinando teoría y práctica.
Finalizó un Concurso para Personas con Discapacidad
Más de 300 aspirantes finalizaron este mes los exámenes del Concurso para Personas con Discapacidad, convocado por la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado, mediante Acordadas N°1858/22 y 1859/22, a partir del cual serán cubiertas un total de 90 vacantes entre los centros judiciales Capital, del Este, Concepción y Monteros. “Este concurso -explicó el Presidente de la Corte, Daniel Leiva- fue llevado adelante en el marco de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y teniendo en cuenta el ajuste de procedimientos que se deben realizar para que las personas con discapacidad participen en igualdad de condiciones y de oportunidades en los concursos abiertos, democráticos e inclusivos”. La máxima autoridad de la Corte destacó, además, que se trata del sexto concurso de estas características que se realiza en el Poder Judicial de Tucumán, y señaló: “Esto nos posiciona en la vanguardia de las buenas prácticas para que las personas con discapacidad puedan acceder a un trabajo en la Justicia”.