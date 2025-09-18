Justicia provincial: juraron siete magistrados y se estudia cubrir más vacantes

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls. Por el lado de los magistrados, estuvieron presentes Jorge Jakobsen (juez de Documentos y Locaciones de Concepción); Andrea Segura (vocal Cámara de Familia); Victor Carlos (juez de Familia); Ivonne Heredia (juez Cámara Civil y Comercial Concepción); Carlos Sale (fiscal de Cámara Penal); Eudoro Albo (juez de Tribunal de Impugnación); María del Carmen Domínguez (vocal Cámara del Trabajo), Enzo Pautassi (juez de Documentos y Locaciones), Hernán Molina (defensor Oficial Penal); Gerardo Tomás (defensor Oficial Civil); Raúl Cardozo (juez Penal Conclusiónal); Luciana Eleas (juez Civil y Comercial Monteros) y Susana Cordisco (fiscal Penal). Ruiz, por su parte, sostuvo: “Creo que es una muestra de lo que se puede lograr dentro de una provincia por el trabajo conjunto de los tres poderes del Estado. Las reformas que se han hecho en el último tiempo, como la modificación de los Códigos Civil, Procesal Civil, el Código de Familia y la reforma procesal penal, han sido una muestra de ese trabajo conjunto. Todo el trabajo que se hace en las nuevas leyes impacta directamente en la ciudadanía, que es la destinataria del servicio que prestamos”. Por último, hizo referencia a los recientes nombramientos en el Poder Judicial: “Se ha avanzado en los nombramientos en los fueros que más lo necesitaban. Entre ellos, el fuero de Familia, y también Civil y Comercial, que estaban atravesando una importante cantidad de vacantes. No es que no se necesiten más jueces, por supuesto que se necesitan, pero en esa necesidad hay que priorizar los fueros con mayor demanda social”.