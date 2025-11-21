Secciones
Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer

Cristina Fernández de Kirchner volvió a cuestionar la validez de la causa en las redes.

Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer
Nahuel Toledo
Nahuel Toledo Hace 2 Hs

El juicio por la causa de los “Cuadernos de las Coimas” avanzó esta semana con su tercera audiencia, marcada por una importante novedad procesal: el Tribunal Oral Federal Número 7 resolvió sobreseer a Enrique Pescarmona, uno de los empresarios que había declarado como imputado colaborador en la investigación. Esta decisión se tomó justo antes de que se retomara la lectura de los descargos y aportes de otros imputados.

El sobreseimiento de Pescarmona, de 84 años, se fundamentó en la figura de “incapacidad sobreviniente”. Según un examen realizado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, el empresario padece un cuadro de Alzheimer que le impide comprender la naturaleza del proceso judicial en su contra y, por lo tanto, llevar adelante su propia defensa.

Conexión remota

Durante la tercera jornada, en la que más de 80 imputados se conectaron de manera remota a través de Zoom, se continuó con la lectura del voluminoso requerimiento de elevación a juicio presentado por la fiscalía. El foco de la audiencia estuvo puesto en repasar los descargos que los empresarios habían presentado en su momento, pero que fueron leídos en esta etapa del debate.

Causa Cuadernos: el empresario Enrique Pescarmona fue sobreseído por su estado de salud

Causa Cuadernos: el empresario Enrique Pescarmona fue sobreseído por su estado de salud

En paralelo al desarrollo del juicio, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cuestionar la validez de la causa desde su cuenta de X, calificando los cuadernos como “truchos” y afirmando que “fueron fabricados”, un discurso que mantiene desde el inicio de la investigación.

La ex mandataria justificó sus dichos al mencionar el reciente procesamiento del sargento retirado Jorge Bacigalupo, quien entregó las copias a la prensa, por supuestamente haber adulterado y reescrito los originales.

