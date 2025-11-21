Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer

Conexión remota

Durante la tercera jornada, en la que más de 80 imputados se conectaron de manera remota a través de Zoom, se continuó con la lectura del voluminoso requerimiento de elevación a juicio presentado por la fiscalía. El foco de la audiencia estuvo puesto en repasar los descargos que los empresarios habían presentado en su momento, pero que fueron leídos en esta etapa del debate.