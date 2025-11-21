Con prudencia por la reforma tributaria, Abad despejó dudas del Presupuesto en la Legislatura

Sin bono de fin de año: Abad dijo que no se analiza esa medida

Luego del encuentro con los legisladores, el ministro Abad fue consultado por las inquietudes que vienen expresando sectores gremiales: la posibilidad que la Provincia otorgue un bono de fin de año. El funcionario fue tajante en ese sentido: “no hemos evaluado esa medida, ni creo que lo vayamos a evaluar”. Explicó el titular de Economía y Producción que viene cumpliendo con todo lo acordado en las paritarias de julio, y que con las subas que vienen otorgando, un trabajador de la categoría más baja tuvo en cinco meses una suba de $150.000. “Creemos que es una cifra importante. A lo mejor a la gente no le alcanza, sabemos que no llega a fin de mes, la crisis golpea la puerta todos los días. (Pero) hemos cumplido y es un gran esfuerzo de las arcas públicas. Más que eso, en este momento no se puede. No sabemos de dónde”, dijo. Las paritarias se retomarán en febrero.