Con prudencia por la reforma tributaria, Abad despejó dudas del Presupuesto en la Legislatura

El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, participó ayer de una reunión ampliada de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura. Ante parlamentarios de los distintos bloques políticos, brindó los principales lineamientos del Presupuesto 2026 y respondió las dudas de los sectores de la oposición. Y si bien la Casa de Gobierno menciona que es un proyecto equilibrado que refuerza sectores clave, también hay prudencia al exponerlo dado que está atado a los términos que plasmó la Nación en su propuesta. Pero todo puede cambiar en diciembre si se avanza con una reforma tributaria.
La iniciativa que llegó a la Cámara con las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y Abad prevé erogaciones por $4,98 billones para el funcionamiento del Estado (con un superávit financiero de $708 millones). De esa cifra, $4,87 billones corresponden a recursos corrientes (compuestos por $3,32 billones de recursos nacionales, $1.465 millones de recursos provinciales y $84.312 millones de aportes del Estado Nacional). Además, $105.298 millones de recursos de capital (compuesto por $11.930 millones de recursos provinciales y $93.368 millones de transferencias nacionales).
La previsiones se hicieron en base a las pautas macroeconómicas que fijó la gestión nacional que lidera Javier Milei en el proyecto presupuestario que se giró al Congreso: una inflación del 10.1% anual, un crecimiento del PBI del 5% y un dólar que cerraría el año en $1.423. Pero al tener la Provincia una importante dependencia de los recursos nacionales, se sigue con atención lo que pueda ocurrir en el Congreso: la Nación enviaría en diciembre un proyecto para hacer una reforma tributaria, aunque se desconoce su intensidad. Lo que es seguro que cualquier cambio tendría impacto en las previsiones de las provincias.
“No tenemos borrador”
Consultado al respecto, el ministro Abad declaró ayer que el proyecto del Presupuesto 2026 de Tucumán se realizó con los lineamientos vigentes. “Hemos sido lo más prudentes posible porque no sabemos por dónde va a ir la reforma tributaria que anuncian y anuncian, pero que todavía no tenemos ningún borrador. Lo mismo con la reforma laboral. Tenemos un borrador del presupuesto, con dictamen de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Nación, pero esperamos que lo sancionen. Porque sobre ese parámetro hemos hecho el nuestro”, respondió a LA GACETA.
El funcionario mencionó que explicó que hay obras en la provincia que fueron incluidas en el Presupuesto 2026 de la Nación por pedido de la Provincia, por lo que esperan que se apruebe. “Si se sanciona tenemos la previsibilidad que lo van a cumplir. Si el presupuesto no se sanciona, hay que pedir para que se lo incluya. No es lo mismo”, mencionó en rueda de prensa junto al presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia.
En cuanto al proyecto en sí, el ministro remarcó que hay incrementos en todas las partidas. Mencionó que se prevé un aumento general del 14% con respecto al presupuesto actualizado que se está ejecutando (Ley 9.835). Dijo también que los sectores de Educación, Salud, Seguridad y Desarrollo Social siguen siendo las prioridades de la gestión, por lo que tienen incrementos por encima de otras partidas. Destacó, a su vez, que en Obras Públicas se llevó el porcentaje afectado del 3% al 8%. “Son casi U$S 450 millones los que estamos aumentando en obras públicas, que están a la vista”, dijo.
“Mucha dependencia”
Gallia, por su parte, adelantó que la comisión avanzará con el dictamen, para llegar con todo listo para una sesión el 4 de diciembre. Mencionó que una de las cuestiones a resolver es el presupuesto de la Legislatura (para el año en curso se había fijado el 3,94%), el cual debe ser fijado por el vicegobernador, Miguel Acevedo.
El legislador Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán) fue prudente al brindar su postura sobre el presupuesto tucumano, dado que consideró que se viene una etapa “con muchos cambios” en el Congreso, principalmente con lo referido a los tributos nacionales. Señaló que Tucumán es una provincia que depende en un 80% de los ingresos por impuestos nacionales. “Es una provincia que tiene mucha dependencia e incidencia de lo que pase con la economía nacional”, mencionó.
El yerbabuenense Manuel Courel (Cambia Tucumán), en tanto, dijo que no quedó conforme con los fundamentos del presupuesto. Señaló que ve falta de transparencia en algunas reparticiones, sobre todo en lo referido a las comunas rurales. “Es un gran agujero negro que tiene la política de Tucumán”, dijo. Consideró también que el porcentaje que se destina para obra pública es muy bajo. “Gran parte del presupuesto es para soportar la estructura del Estado”, reprochó, y adelantó que es difícil que pueda acompañar la iniciativa.
Sin bono de fin de año: Abad dijo que no se analiza esa medida
Luego del encuentro con los legisladores, el ministro Abad fue consultado por las inquietudes que vienen expresando sectores gremiales: la posibilidad que la Provincia otorgue un bono de fin de año. El funcionario fue tajante en ese sentido: “no hemos evaluado esa medida, ni creo que lo vayamos a evaluar”. Explicó el titular de Economía y Producción que viene cumpliendo con todo lo acordado en las paritarias de julio, y que con las subas que vienen otorgando, un trabajador de la categoría más baja tuvo en cinco meses una suba de $150.000. “Creemos que es una cifra importante. A lo mejor a la gente no le alcanza, sabemos que no llega a fin de mes, la crisis golpea la puerta todos los días. (Pero) hemos cumplido y es un gran esfuerzo de las arcas públicas. Más que eso, en este momento no se puede. No sabemos de dónde”, dijo. Las paritarias se retomarán en febrero.