Abad enfrentará los reparos de la oposición por el Presupuesto

Salarios

El radical Manuel Courel (Cambia Tucumán), por su parte, opinó que el proyecto está hecho principalmente para sostener la estructura del Estado. “Más de la mitad del gasto total (52%) es para pagar salarios del sector público. Esto revela un presupuesto destinado principalmente a mantener la estructura del Estado, es decir, ‘la política’, y no a mejorar los servicios ni la infraestructura. Repitiendo el mismo patrón que en los últimos años, en este presupuesto casi no hay lugar para obra pública, que solo se podrá hacer si se toma deuda. La alta presión tributaria es la base para sostener este modelo”, protestó.