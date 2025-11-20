Abad enfrentará los reparos de la oposición por el Presupuesto

El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, concurrirá hoy a la Legislatura para explicar y defender el proyecto del Presupuesto 2026, que prevé erogaciones por $4,98 billones y un superávit financiero de $708 millones. Está previsto que la reunión ampliada de la comisión de Hacienda y Presupuesto que encabeza Carlos Gallia se lleve a cabo en el octavo piso, desde las 11. Estarían presentes los integrantes del comité y los presidentes de bloque.
En la presentación, el gobernador, Osvaldo Jaldo, definió la propuesta como equilibrada. Señaló que permite atender las necesidades de los tucumanos y tener un Gobierno presente. En un sentido similar se expresó Gallia, tras el primer encuentro que se realizó para analizar los lineamientos de la iniciativa. “Se trata de un presupuesto equilibrado, con un incremento del 15% respecto al ejercicio que estamos finalizando (con actualizaciones). En la propuesta del Poder Ejecutivo se prevé un aumento de las partidas destinadas a seguridad ($157.880 millones), salud ($339.810 millones), educación ($301.929 millones), bienestar social ($138.971 millones) y obra pública”, remarcó.
Hay legisladores de la oposición, sin embargo, que ya manifestaron distintos reparos ante la propuesta que envió el Poder Ejecutivo. La legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) expresó que no es posible discutir la “ley de leyes” sin conocer todos los datos. Apuntó principalmente a que en el proyecto, al igual que en años anteriores, no se precisa cuánto dinero recibe cada comuna. Además, cuestionó que se las exceptúe nuevamente de cumplir la Ley de Administración Financiera, aun cuando existen procesos formales por irregularidades en el manejo de recursos públicos.
“El Presupuesto 2026 oculta información clave mientras el Tribunal de Cuentas investiga a 33 comunas”, dijo la radical. Y continuó: “según la documentación oficial del Tribunal de Cuentas, los acuerdos y juicios de cuentas abiertos en 2025 contra comunas rurales suman $687 millones en cargos fiscales, comprobantes observados, movimientos sin respaldo y documentación incompleta. Hablamos de casi $700 millones bajo investigación. No es una opinión política: es información institucional del organismo encargado de controlar los fondos. Con estos números sobre la mesa, es imposible convalidar un presupuesto que oculta datos esenciales”, señaló.
Salarios
El radical Manuel Courel (Cambia Tucumán), por su parte, opinó que el proyecto está hecho principalmente para sostener la estructura del Estado. “Más de la mitad del gasto total (52%) es para pagar salarios del sector público. Esto revela un presupuesto destinado principalmente a mantener la estructura del Estado, es decir, ‘la política’, y no a mejorar los servicios ni la infraestructura. Repitiendo el mismo patrón que en los últimos años, en este presupuesto casi no hay lugar para obra pública, que solo se podrá hacer si se toma deuda. La alta presión tributaria es la base para sostener este modelo”, protestó.
Courel cuestionó también que la estructura impositiva siga siendo asfixiante. Además, consideró que el presupuesto está diseñado para ser opaco. Definió a las comunas rurales como “el mayor agujero negro de la provincia”.