El ministro Abad expuso ante todos los legisladores los lineamientos del Presupuesto 2026

Gallia agradeció la presencia del ministro y destacó que “todas las preguntas fueron contestadas, lo que nos da mayor previsibilidad para llevar el dictamen al recinto el 4 de diciembre”. Explicó que los legisladores contaban con un cuadernillo resumen con los datos principales y que “con la explicación del ministro, la comisión está en condiciones de dictaminar la próxima semana”. Aseguró que existe “un 99% de probabilidad de aprobación”, dado que los legisladores “se fueron conformes y con todas las dudas evacuadas”.