El arte de comunicar el vino: la sommelier tucumana que trabajó con Laura Catena y los referentes de la viticultura argentina

Según Martínez Márquez, en Estados Unidos, donde se marcan muchas de las tendencias que terminan moviendo la aguja a nivel internacional, los vinos del NOA tienen algo verdaderamente único para ofrecer: "En el Valle Calchaquí tenemos algo que se llama altura, vinos de extrema altura". "Yo he viajado bastante por motu proprio, para aprender y conocer sobre vino. Iba a Italia, a España, y me decían: ‘No, porque acá los vinos son de súper altura’. Y cuando les preguntaba cuánto, me respondían: '700 metros sobre el nivel del mar'. Entonces yo les decía: ‘Venite a Jujuy, donde estamos a 3.000 metros. Venite a Molinos o a Cachi (Salta), y ahí vas a entender lo que es un vino de verdadera altura’”, recuerda entre risas.