Las duras declaraciones de Stroll sobre Colapinto: "No sé cuántos puntos tiene en el campeonato"

Colapinto aseguró que Stroll “nunca ve por los espejos retrovisores”, haciendo referencia a un incidente donde el canadiense chocó con Gabriel Bortoleto en la primera vuelta de la carrera. “Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio y mandó a Gabi (Bortoleto) contra el muro”, fueron las palabras de Colapinto, que tuvieron fuerte repercusión en medios europeos.