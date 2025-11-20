Secciones
DeportesMotores

Las duras declaraciones de Stroll sobre Colapinto: "No sé cuántos puntos tiene en el campeonato"

El piloto canadiense se defendió luego de las críticas que le hizo el argentino tras el Gran Premio de Brasil.

SE PICÓ. Stroll le respondió a Colapinto, que debió salir a aclarar su reacción después del GP de Brasil. SE PICÓ. Stroll le respondió a Colapinto, que debió salir a aclarar su reacción después del GP de Brasil. FOTO TOMADA DE X.COM/LANCE_STROLL
Hace 2 Hs

El cruce de declaraciones entre los pilotos Lance Stroll y Franco Colapinto se intensificó tras el Gran Premio de Brasil. El piloto canadiense respondió con dureza a las críticas del argentino, quien lo había cuestionado por una maniobra en pista.

Colapinto aseguró que Stroll “nunca ve por los espejos retrovisores”, haciendo referencia a un incidente donde el canadiense chocó con Gabriel Bortoleto en la primera vuelta de la carrera. “Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio y mandó a Gabi (Bortoleto) contra el muro”, fueron las palabras de Colapinto, que tuvieron fuerte repercusión en medios europeos.

Agenda de TV: ¿a qué hora son las prueba libres de Colapinto en el GP de Las Vegas?

Agenda de TV: ¿a qué hora son las prueba libres de Colapinto en el GP de Las Vegas?

La respuesta de Stroll fue contundente y con ironía. “Escuché sobre eso. No sé, tal vez está frustrado y enojado con la vida”, dijo el canadiense ante los medios, según publicó Motorsport. Y agregó con sarcasmo: “No sé cuántos puntos tiene en el campeonato. No puedo decirte”.

Colapinto se disculpó y bajó el tono

Tras la repercusión de la respuesta de Stroll, Colapinto optó por bajar el tono de la polémica y pidió disculpas por sus declaraciones.

“Fue un comentario en caliente después de la carrera. Estaba justo detrás y solo vi el momento. Pero, por supuesto, disculpas si lo afectó. Estaba muy caliente después de la carrera y espero que esté todo bien entre nosotros”, explicó el piloto de Alpine.

Cuál será el sueldo de Franco Colapinto en Alpine tras asegurarse su continuidad en la Fórmula 1

Cuál será el sueldo de Franco Colapinto en Alpine tras asegurarse su continuidad en la Fórmula 1

Colapinto también destacó que la rivalidad en pista es habitual, señalando que ambos han “pasado mucho tiempo juntos en las carreras, estuvimos muy cerca y tuvimos algunas peleas ajustadas”.

Cabe destacar que el fastidio de Colapinto con Stroll no es nuevo. En el Gran Premio de México, el argentino ya había expresado su malestar: “Me tiró Stroll al pasto. No mira los espejos nunca, no sé para dónde mira. Siempre hace lo mismo”.

Temas Fórmula 1Lance StrollFranco ColapintoAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El nuevo diseño de Alpine para Las Vegas: más rosa, guiños al casino y un estreno que tendrá a Franco Colapinto bajo la lupa

El nuevo diseño de Alpine para Las Vegas: más rosa, guiños al casino y un estreno que tendrá a Franco Colapinto bajo la lupa

Detuvieron al jefe de una banda y recuperaron una campera de Franco Colapinto robada en Ituzaingó

Detuvieron al jefe de una banda y recuperaron una campera de Franco Colapinto robada en Ituzaingó

¿Cuándo corre Franco Colapinto?: estos son los días y horarios especiales de Las Vegas

¿Cuándo corre Franco Colapinto?: estos son los días y horarios especiales de Las Vegas

Fórmula 1: el elogio de Bortoleto a Colapinto que sorprende al paddock

Fórmula 1: el elogio de Bortoleto a Colapinto que sorprende al paddock

Fórmula 1: así quedó el “mundial de destructores” tras el GP de Brasil y qué lugar ocupa Franco Colapinto

Fórmula 1: así quedó el “mundial de destructores” tras el GP de Brasil y qué lugar ocupa Franco Colapinto

Lo más popular
Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”
1

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno
2

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal
3

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche
4

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas
5

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus
6

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

Más Noticias
Sorpresa en San Martín: una baja imprevista obliga a reacomodar una de las tres candidaturas

Sorpresa en San Martín: una baja imprevista obliga a reacomodar una de las tres candidaturas

Agenda de TV: ¿a qué hora son las prueba libres de Colapinto en el GP de Las Vegas?

Agenda de TV: ¿a qué hora son las prueba libres de Colapinto en el GP de Las Vegas?

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

En qué consiste el plan para reformar la Terminal de Ómnibus

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas

Evalúan cuál será el destino de los policías denunciados por presuntas coimas

Comentarios