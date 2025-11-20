Las duras declaraciones de Stroll sobre Colapinto: "No sé cuántos puntos tiene en el campeonato"

El cruce de declaraciones entre los pilotos Lance Stroll y Franco Colapinto se intensificó tras el Gran Premio de Brasil. El piloto canadiense respondió con dureza a las críticas del argentino, quien lo había cuestionado por una maniobra en pista.
Colapinto aseguró que Stroll “nunca ve por los espejos retrovisores”, haciendo referencia a un incidente donde el canadiense chocó con Gabriel Bortoleto en la primera vuelta de la carrera. “Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio y mandó a Gabi (Bortoleto) contra el muro”, fueron las palabras de Colapinto, que tuvieron fuerte repercusión en medios europeos.
La respuesta de Stroll fue contundente y con ironía. “Escuché sobre eso. No sé, tal vez está frustrado y enojado con la vida”, dijo el canadiense ante los medios, según publicó Motorsport. Y agregó con sarcasmo: “No sé cuántos puntos tiene en el campeonato. No puedo decirte”.
Colapinto se disculpó y bajó el tono
Tras la repercusión de la respuesta de Stroll, Colapinto optó por bajar el tono de la polémica y pidió disculpas por sus declaraciones.
“Fue un comentario en caliente después de la carrera. Estaba justo detrás y solo vi el momento. Pero, por supuesto, disculpas si lo afectó. Estaba muy caliente después de la carrera y espero que esté todo bien entre nosotros”, explicó el piloto de Alpine.
Colapinto también destacó que la rivalidad en pista es habitual, señalando que ambos han “pasado mucho tiempo juntos en las carreras, estuvimos muy cerca y tuvimos algunas peleas ajustadas”.
Cabe destacar que el fastidio de Colapinto con Stroll no es nuevo. En el Gran Premio de México, el argentino ya había expresado su malestar: “Me tiró Stroll al pasto. No mira los espejos nunca, no sé para dónde mira. Siempre hace lo mismo”.