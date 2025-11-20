Agenda de TV: ¿a qué hora son las prueba libres de Colapinto en el GP de Las Vegas?

Copa Davis
Cuartos de Final
6: España-República Checa (DSports)
13: Argentina-Alemania (DSports)
Tomás Etcheverry-Jan Lennard Struff
Francisco Cerúndolo-Alexander Zverev
Horacio Zeballos y Andrés Molteni-Kevin Krawietz y Tim Puetz
Liga Argentina de Vóley
11: UPCN San Juan-Boca Juniors (Fox Sports)
15: Ciudad Voley-Defensores de Banfield (Fox Sports 2)
18: Monteros Voley-San Lorenzo (Fox Sports 2)
21: Tucumán de Gimnasia-River Plate (Fox Sports 2)
Euroliga
14.30: Anadolu Efes-Barcelona (DSports)
16.15: Panathinaikos-Dubai Basketball (DSports+)
Reserva LPF
Cuartos de Final
20: River-Huracán (AFA Play)
Liga Nacional de Básquet
20: Platense-Oberá (DSports)
Fórmula 1 - GP de Las Vegas
21.30: Práctica 1 (Fox Sports / Disney+)
NFL (Fútbol Americano)
22: Houston Texans-Buffalo Bills (Disney+)