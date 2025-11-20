Secciones
Agenda de TV: ¿a qué hora son las prueba libres de Colapinto en el GP de Las Vegas?

Argentina enfrenta a Alemania por la Davis y comienza el Tour 2 de la Liga de Vóley en Tucumán BB.

FUERA DE LOS PITS. Colapinto y Gasly posaron ayer junto a personajes de Disney que los visitaron en el circuito de Las Vegas. FUERA DE LOS PITS. Colapinto y Gasly posaron ayer junto a personajes de Disney que los visitaron en el circuito de Las Vegas. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM
Hace 3 Hs

Copa Davis

Cuartos de Final

6: España-República Checa (DSports)

13: Argentina-Alemania (DSports)

Tomás Etcheverry-Jan Lennard Struff 

Francisco Cerúndolo-Alexander Zverev 

Horacio Zeballos y Andrés Molteni-Kevin Krawietz y Tim Puetz 

Liga Argentina de Vóley

11: UPCN San Juan-Boca Juniors (Fox Sports)

15: Ciudad Voley-Defensores de Banfield (Fox Sports 2)

18: Monteros Voley-San Lorenzo (Fox Sports 2)

21: Tucumán de Gimnasia-River Plate (Fox Sports 2)

Euroliga

14.30: Anadolu Efes-Barcelona (DSports)

 16.15: Panathinaikos-Dubai Basketball (DSports+)

Reserva LPF

Cuartos de Final

20: River-Huracán (AFA Play)

Liga Nacional de Básquet

20: Platense-Oberá (DSports)

Fórmula 1 - GP de Las Vegas

21.30: Práctica 1 (Fox Sports / Disney+)

NFL (Fútbol Americano)

22: Houston Texans-Buffalo Bills (Disney+)

Temas Copa DavisLiga Nacional de BásquetFórmula 1Monteros VoleyNational Football LeagueHoracio ZeballosTucumán de GimnasiaLiga Argentina de Voley Masculino
