El nuevo diseño de Alpine para Las Vegas: más rosa, guiños al casino y un estreno que tendrá a Franco Colapinto bajo la lupa

La carrera en Las Vegas se disputa en un circuito urbano nocturno de 6,201 kilómetros, inaugurado en 2023 y trazado sobre el corazón del Strip. Combina calles remodeladas con sectores permanentes, una recta de casi 2 kilómetros y un recorrido de 17 curvas que exige velocidad pura y una gestión fina de los neumáticos. Su regreso al calendario marcó un hito tras más de 40 años desde la última edición en Caesars Palace y rápidamente se convirtió en uno de los eventos más llamativos del año por su entorno único de casinos, luces y hoteles.