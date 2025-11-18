El nuevo diseño de Alpine para Las Vegas: más rosa, guiños al casino y un estreno que tendrá a Franco Colapinto bajo la lupa

Alpine presentó el diseño especial que utilizará en la última triple fecha del calendario y Las Vegas será el primer escenario. El equipo mostró imágenes del A525 renovado, un modelo que se volverá a ver en Qatar y Abu Dhabi, y que llega con un detalle que no pasó desapercibido: más presencia del rosa y un guiño directo al espíritu de la ciudad.
Después del Gran Premio de Brasil, la Fórmula 1 vuelve a la acción el 23 de noviembre con la carrera en el mítico Strip. Para Franco Colapinto será una cita especial porque sigue en búsqueda de sus primeros puntos con Alpine, que hasta ahora solo sumó unidades gracias a Pierre Gasly. En ese contexto, la escudería francesa reveló el cambio estético que acompañará a sus pilotos en el tramo final del año. “Terminando el año con un toque extra de rosa”, publicó el equipo en redes sociales junto a las primeras imágenes.
El A525 mantiene el azul metalizado tradicional, pero ahora suma un protagonismo absoluto del rosa, que cubre por completo los pontones. A eso se añade un detalle que conecta directamente con Las Vegas: las llantas presentan adhesivos inspirados en una ruleta, con letras que forman la frase Casino Mood. El diseño, que llega después del apoyo de Mercado Libre al piloto argentino, será el que cierre la temporada en las últimas tres fechas.
La carrera en Las Vegas se disputa en un circuito urbano nocturno de 6,201 kilómetros, inaugurado en 2023 y trazado sobre el corazón del Strip. Combina calles remodeladas con sectores permanentes, una recta de casi 2 kilómetros y un recorrido de 17 curvas que exige velocidad pura y una gestión fina de los neumáticos. Su regreso al calendario marcó un hito tras más de 40 años desde la última edición en Caesars Palace y rápidamente se convirtió en uno de los eventos más llamativos del año por su entorno único de casinos, luces y hoteles.
Aunque Alpine ocupa el último lugar en el campeonato de constructores, el equipo llega a Estados Unidos con buenas sensaciones tras el fin de semana en Brasil. Y tanto Gasly como Colapinto destacan siempre lo que significa competir en un circuito tan emblemático, un privilegio reservado para pocos pilotos.