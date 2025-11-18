¿Cuándo corre Franco Colapinto?: estos son los días y horarios especiales de Las Vegas

Franco Colapinto se enfrenta a un auspicioso Gran Premio de Las Vegas. Apenas confirmado piloto titular de Alpine del año 2026 y habiendo quedado 15° en la última carrera en Brasil, el argentino de 22 años ve con optimismo una de las últimas instancias de la temporada 2025 de la Fórmula 1, que tendrá lugar en el complejo circuito de la "Sin City" estadounidense.