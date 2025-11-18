¿Cuándo corre Franco Colapinto?: estos son los días y horarios especiales de Las Vegas

Franco Colapinto se enfrenta a un auspicioso Gran Premio de Las Vegas. Apenas confirmado piloto titular de Alpine del año 2026 y habiendo quedado 15° en la última carrera en Brasil, el argentino de 22 años ve con optimismo una de las últimas instancias de la temporada 2025 de la Fórmula 1, que tendrá lugar en el complejo circuito de la "Sin City" estadounidense.
Franco Colapinto se enfrenta a un nuevo desafío
Luego de su actuación en el trazado paulista, Colapinto correrá el clásico nocturno que atrae a aficionados de todo el planeta. “Se vienen las últimas tres del año, vamos con todo! A cerrar bien una temporada complicada“, manifestó el corredor a través de Instagram. También agradeció el respaldo de los hinchas argentinos en la carrera de San Pablo: “Son los mejores del mundo”.
El circuito de Las Vegas está ubicado en The Strip, y está repartido en 17 curvas, tres rectas donde una de sus más famosas alcanza los 1920 km y dos zonas de DRS. A diferencia de la mayoría de las pistas sudamericanas y europeas, tiene sentido de giro antihorario. Pasa por lugares emblemáticos como el Caesars Palace, el Bellagio y el Venetian.
¿Cuándo corre Franco Colapinto?
El inicio de la carrera tendrá lugar el 20 de noviembre donde todo trascurrirá como el cronograma usual. Tres entrenamientos, una clasificación y el gran desafío el sábado 22. Sin embargo para nuestro país la agenda será un poco diferente ya que la diferencia horaria (cinco horas menos en Las Vegas) hará que los fanáticos argentinos deban trasnochar por esta jornada.
A diferencia de casi todos los otros fines de semana de Fórmula 1, en Argentina la actividad comenzará el jueves 20 de noviembre, ya que la primera práctica se llevará adelante desde las 21:30, 16:30 hora local.
Horas más tarde, ya viernes 21, llegará la segunda tanda (01.00 de la madrugada) y lo mismo sucederá con la FP3 (21.30). Ya entrados en el sábado 22 se llevará a cabo la clasificación al Gran Premio (01.00) que definirá la grilla de partida de la carrera a 50 giros que se disputará el domingo 23 a la 01.00 de Argentina.