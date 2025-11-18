Fórmula 1: el elogio de Bortoleto a Colapinto que sorprende al paddock

Colapinto respondió a esas muestras de afecto con la misma naturalidad que caracteriza sus declaraciones. En Interlagos, destacó que su relación con Brasil excede lo deportivo: “Es casi un segundo hogar para mí; viajé acá cuando era muy chico”. También insistió en que, a diferencia del fútbol o el básquet, el automovilismo no reproduce las tensiones tradicionales entre ambos países. “Somos 20 pilotos compitiendo contra europeos y gente de todo el mundo. En ese contexto, sentir que Brasil y Argentina tiran para el mismo lado es un orgullo”, aseguró.