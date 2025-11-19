Cuál será el sueldo de Franco Colapinto en Alpine tras asegurarse su continuidad en la Fórmula 1

A partir del próximo año, su salario base rondará entre 1,5 y 2 millones de dólares. Esa cifra sigue siendo reducida en comparación con los cerca de 10 millones que percibe su compañero Pierre Gasly, por lo que para Franco será clave mejorar su rendimiento y aspirar a bonificaciones. También influirá el aporte de sus patrocinadores personales, un aspecto determinante para todos los equipos.