Cuál será el sueldo de Franco Colapinto en Alpine tras asegurarse su continuidad en la Fórmula 1

El piloto argentino renovó con Alpine y percibirá un fuerte incremento, aunque seguirá lejos de las cifras más altas de la categoría.

Hace 1 Hs

La continuidad de Franco Colapinto en Alpine para la temporada 2026 ya es oficial y, junto con ello, también se definió una mejora en su contrato. El argentino se mantendrá como piloto titular y pasará a ubicarse en un rango salarial más alto dentro de la grilla, aunque todavía lejos de los números que manejan los referentes de la Fórmula 1.

La categoría no suele publicar los salarios exactos de los corredores, pero los valores estimados para los debutantes y los pilotos de equipos medianos se ubican entre 500 mil y un millón de dólares. Colapinto estaba dentro de ese grupo, aunque la renovación y la experiencia acumulada lo posicionaron para un salto económico.

A partir del próximo año, su salario base rondará entre 1,5 y 2 millones de dólares. Esa cifra sigue siendo reducida en comparación con los cerca de 10 millones que percibe su compañero Pierre Gasly, por lo que para Franco será clave mejorar su rendimiento y aspirar a bonificaciones. También influirá el aporte de sus patrocinadores personales, un aspecto determinante para todos los equipos.

Las diferencias dentro del paddock se profundizan con los contratos de las máximas figuras: Max Verstappen podría alcanzar los 65 millones anuales, Lewis Hamilton ronda los 60 y Charles Leclerc supera los 34. Estas brechas responden a acuerdos plurianuales y al peso comercial de cada piloto dentro de su escudería.

Horarios del GP de Las Vegas 2025

La actividad comenzará el jueves 20 con la primera práctica a las 21.30. El viernes habrá acción a las 01.00 y nuevamente a las 21.30, mientras que la clasificación será el sábado desde la 01.00. La carrera se disputará en la madrugada del domingo a la 01.00, siempre según la hora argentina.

