Detuvieron al jefe de una banda y recuperaron una campera de Franco Colapinto robada en Ituzaingó

Con el apoyo de cámaras de seguridad, el Grupo Táctico Operativo identificó a tres hombres y una mujer escapando en un Citroën C4 gris. El auto fue rastreado mediante lectoras de patentes y detectado en Monte Chingolo, donde se montó un operativo que derivó en la detención de Ascencio Espinoza J. S. y en el secuestro del vehículo adulterado, herramientas y otros elementos sustraídos.