Detuvieron al jefe de una banda y recuperaron una campera de Franco Colapinto robada en Ituzaingó

Con seguimiento por cámaras y lectoras de patentes, la Policía recuperó la campera del piloto y logró atrapar al jefe del grupo delictivo.

Detuvieron al jefe de una banda y recuperaron una campera de Franco Colapinto robada en Ituzaingó
Hace 1 Hs

La Policía bonaerense logró recuperar una campera que Franco Colapinto había obsequiado a un conocido, quien había sufrido un escruche en su vivienda de Ituzaingó. La investigación se activó tras la denuncia del damnificado, que al regresar a su hogar notó varios accesos forzados y la falta de diversos objetos personales.

Con el apoyo de cámaras de seguridad, el Grupo Táctico Operativo identificó a tres hombres y una mujer escapando en un Citroën C4 gris. El auto fue rastreado mediante lectoras de patentes y detectado en Monte Chingolo, donde se montó un operativo que derivó en la detención de Ascencio Espinoza J. S. y en el secuestro del vehículo adulterado, herramientas y otros elementos sustraídos.

La apertura de antenas del celular del sospechoso confirmó su presencia en Ituzaingó durante el robo. Además, en el proceso surgieron indicios que comprometían a una mujer que había colaborado en el hecho, por lo que la fiscalía solicitó un allanamiento para continuar con la pesquisa.

Allanamientos y objetos recuperados

El procedimiento siguiente se concretó en Villa Palito, San Justo. Allí fue detenida la sospechosa y se incautaron más pertenencias robadas, entre ellas la campera utilizada por Colapinto en su etapa en Williams. La causa quedó caratulada como Robo Agravado por Escruche y quedó a cargo de la UFI 2 de Ituzaingó.

