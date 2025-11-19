Secciones
Elías de Pérez: “El Presupuesto 2026 oculta información clave mientras el Tribunal de Cuentas investiga a 33 comunas”

"No podemos discutir un presupuesto sin conocer los datos, especialmente cuando el propio Tribunal de Cuentas inició procesos a 33 comunas rurales por uso irregular de fondos. La opacidad no puede seguir siendo la regla en Tucumán.", dijo la legisladora.

Legisladora Silvia Elías de Pérez. Legisladora Silvia Elías de Pérez.
Hace 2 Hs

La legisladora Silvia Elías de Pérez advirtió que el Presupuesto Provincial 2026 vuelve a ocultar cuánto dinero recibe cada comuna y las exceptúa, una vez más, de cumplir la Ley de Administración Financiera, aun cuando existen procesos formales por irregularidades graves en el manejo de recursos públicos.

"Según la documentación oficial del Tribunal de Cuentas, los acuerdos y juicios de cuentas abiertos en 2025 contra comunas rurales suman $687.192.207,39 en cargos fiscales, comprobantes observados, movimientos sin respaldo y documentación incompleta", precisó.

Y la legisladora añadió: "Hablamos de casi 700 millones de pesos bajo investigación. No es una opinión política: es información institucional del organismo encargado de controlar los fondos. Con estos números sobre la mesa, es imposible convalidar un presupuesto que oculta datos esenciales", señaló.

Elías de Pérez recordó que incluso en la Cuenta de Inversión, el Tribunal de Cuentas  informó que las comunas rurales registran sus movimientos y operaciones contables de manera deficiente e incompleta, sin contar con un sistema que permita obtener información confiable, precisa y oportuna.

"Si el órgano de control admite que no puede controlar, ¿cómo pretende el Gobierno que aprobemos a ciegas un presupuesto construido sobre zonas oscuras? Los tucumanos merecen saber dónde va cada peso", dijo.

Finalmente, la legisladora concluyó que no va a acompañar un presupuesto que esconde información, exceptúa controles y perpetúa un sistema sin transparencia, y afirmó que su compromiso es exigir claridad, responsabilidad y respeto por los recursos públicos, porque Tucumán puede y debe hacer las cosas mejor.

