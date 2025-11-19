La pizarra de la política: el ministro Abad irá mañana a la Legislatura por el Presupuesto

Entregan el premio “Lola Mora” a dos estudiantes tucumanos

Dos estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán fueron reconocidos con el premio Lola Mora, que otorga la Biblioteca del Congreso de la Nación. La iniciativa estuvo impulsada por la senadora Beatriz Ávila y contó con el apoyo de las autoridades de la casa de altos estudios. Raúl Gómez y María Abregú, estudiantes de artes, agradecieron el reconocimiento y valoraron el acompañamiento oficial para su formación profesional. Ávila, en tanto, destacó que ambos jóvenes sean del interior tucumano. “Hay mucho talento en nuestra provincia y tenemos la responsabilidad de acompañarlos. El premio Lola Mora es un símbolo que reconoce a estos artistas con la referencia de quien es una referente del arte, la cultura y la lucha por la igualdad de estas tierras”, precisó la parlamentaria. El acto de entrega de las distinciones contó con la presencia del rector, Sergio Pagani; la vicerrectora, Mercedes Leal; de la decana de la Facultad de Artes, Silvia Agüero y familiares de los homenajeados. Ávila confirmó la continuidad del reconocimiento para los años venideros. “La idea es sostenerlo en el tiempo y visibilizar la excelencia de la universidad pública y gratuita. La mención se llama ‘Lola Mora’ porque ella es la escultora por excelencia de Latinoamérica y un orgullo tucumano. La UNT es una de las mejores del país por su calidad y por la formación de su recursos humanos”, concluyó.