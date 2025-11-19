La pizarra de la política: el ministro Abad irá mañana a la Legislatura por el Presupuesto

El presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia, adelantó que el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, concurrirá mañana a las 11 a la Legislatura para despejar todo tipo de dudas de los parlamentarios respecto al proyecto del Presupuesto 2026. El documento contempla un gasto total de recursos y servicios por $4,81 billones y estima un superávit cercano a los $708 millones. El legislador luleño dijo que en la primera reunión del comité se coincidió con que el Presupuesto 2026 podría ser debatido el jueves 4 de diciembre.
El vicegobernador y Catalán se reúnen por la reforma política
Está previsto que hoy a las 17 se reúnan el vicegobernador, Miguel Acevedo, con el presidente de La Libertad Avanza (LLA) Tucumán, Lisandro Catalán, para abordar la reforma electoral. El ex ministro del Interior de la Nación solicitó la audiencia la semana pasada, mediante una nota formal, en la que expuso que la provincia “necesita avanzar hacia un sistema electoral más moderno, transparente y eficiente”. Trascendió que presentará propuestas y aportes técnicos vinculados a la modernización del sistema electoral, incluyendo su experiencia con la Boleta Única de Papel.
Ocaranza remarcó que la reforma política debe salir por amplio consenso
El legislador alfarista Rodolfo Ocaranza marcó su postura respecto a la reforma política. Advirtió que los cambios deben surgir de “un consenso amplio” y remarcó que ninguna modificación puede hacerse “a las apuradas” si se aspira a que perdure en el tiempo. Sostuvo que el principal debate hoy gira entre dos caminos posibles: elevar requisitos para la conformación de partidos o establecer límites razonables a la cantidad de acoples. “No he visto propuestas arbitrarias; se está buscando un criterio que respete la Constitución sin caer en desobediencia legal”, indicó. Afirmó que ve “un consenso avanzado” en torno a una ley de paridad, y opinó que la boleta única electrónica es el sistema que mejor se adapta a los acoples.
Abordarán el fallo del MPF en un conservatorio virtual
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), llevará a cabo hoy desde las 18.30 un conversatorio virtual titulado “Ministerio Público Fiscal de Tucumán: eficacia, transparencia y censura”. Disertarán Alicia Noli, presidenta de la Asociación de Profesores de Derechos Humanos; Fernando Stanich, monitor de Libertad de Expresión de Fopea; Roque Galeano, periodista político de Enterate Noticias - El Avispero; y Julián Alfie, director ejecutivo del Inecip. El conversatorio abordará la resolución judicial ha sido señalada por criminalizar y censurar a periodistas y comunicadores que cuestionan al Ministerio Público Fiscal. La medida, según los organizadores, restringe la libertad de expresión. Inscripciones en el siguiente link.
Distinguirán a Chahla como profesora honoraria de la UBA
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, recibirá el título de Profesora Honoraria de la Universidad de Buenos Aires. El rector de esa casa de Altos Estudios, Ricardo Gelpi, junto con el vicerrector, Emiliano Yacobitti, cursaron la invitación a la jefa municipal para la entrega del diploma. La ceremonia se realizará este miércoles 19 de noviembre, a las 12, en el salón de Consejo Superior de la UBA.
La Facultad de Derecho lanza su nueva editorial universitaria
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán lanza oficialmente su nueva editorial universitaria, un proyecto institucional destinado a fortalecer la producción de conocimiento jurídico y social desde la propia casa de estudios. El acto se realiza el miércoles 19, a las 18.30, en el Aula Magna de la sede de 25 de Mayo 471. La creación del sello editorial forma parte de una política académica que busca recuperar una tradición histórica de la facultad: la circulación de ideas, el debate y la escritura como pilares de la vida universitaria. El proyecto apunta a ofrecer un espacio estable y profesionalizado para que docentes, investigadores, estudiantes y egresados puedan publicar sus obras. La editorial contará con distintas líneas de publicación que permitirán canalizar la creciente producción académica de la unidad académica. Entre estas líneas se incluyen colecciones de libros que reunirán manuales de cátedra, obras disciplinares y textos individuales o colectivos. También se incorporarán publicaciones de posgrado destinadas a difundir investigaciones avanzadas de los programas de formación superior, así como revistas académicas, entre ellas una nueva edición de la histórica Revista Jurídica y Vistas, Cuadernos de Teoría Jurídica y Política, orientadas a consolidar un espacio de reflexión y producción científica de alcance nacional e internacional. Además, se prevé una revista estudiantil pensada para visibilizar las producciones académicas que los estudiantes presentan en congresos, jornadas y competencias universitarias.
Entregan el premio “Lola Mora” a dos estudiantes tucumanos
Dos estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán fueron reconocidos con el premio Lola Mora, que otorga la Biblioteca del Congreso de la Nación. La iniciativa estuvo impulsada por la senadora Beatriz Ávila y contó con el apoyo de las autoridades de la casa de altos estudios. Raúl Gómez y María Abregú, estudiantes de artes, agradecieron el reconocimiento y valoraron el acompañamiento oficial para su formación profesional. Ávila, en tanto, destacó que ambos jóvenes sean del interior tucumano. “Hay mucho talento en nuestra provincia y tenemos la responsabilidad de acompañarlos. El premio Lola Mora es un símbolo que reconoce a estos artistas con la referencia de quien es una referente del arte, la cultura y la lucha por la igualdad de estas tierras”, precisó la parlamentaria. El acto de entrega de las distinciones contó con la presencia del rector, Sergio Pagani; la vicerrectora, Mercedes Leal; de la decana de la Facultad de Artes, Silvia Agüero y familiares de los homenajeados. Ávila confirmó la continuidad del reconocimiento para los años venideros. “La idea es sostenerlo en el tiempo y visibilizar la excelencia de la universidad pública y gratuita. La mención se llama ‘Lola Mora’ porque ella es la escultora por excelencia de Latinoamérica y un orgullo tucumano. La UNT es una de las mejores del país por su calidad y por la formación de su recursos humanos”, concluyó.