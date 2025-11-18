Cáncer colorrectal: un hallazgo prometedor que exige ir paso a paso

El estudio incorpora elementos novedosos y por eso fue publicado en Molecular Therapy: Oncology, una de las revistas especializadas del grupo Cell. La iniciativa se inscribe en el campo de los virus oncolíticos, un enfoque que distintos grupos del mundo están explorando: consiste en intervenir genéticamente un virus para que deje de infectar células al azar y dirija su acción de manera selectiva hacia células tumorales, infiltrándolas y destruyéndolas desde adentro.