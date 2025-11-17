Cáncer colorrectal, el segundo de mayor mortalidad en Argentina: cómo prevenirlo

En el país, se producen 13.500 nuevos casos cada año de los cuales aproximadamente 7.200 son hombres y 6.300 mujeres. Es el tercero en incidencia y el segundo de mayor mortalidad con más de 7.000 fallecimientos anuales. En más del 90% de los casos, el cáncer colorrectal se produce en personas mayores de 50 años, por lo que el envejecimiento representa un factor primordial a tener en cuenta para las próximas décadas.