 "No tenía idea": un actor fue diagnosticado con cáncer colorrectal y compartió la señal que siempre ignoró
El actor de 48 años recibió el temprano diagnóstico sin advertir una única señal impensada.

James van der Beek, un actor estadounidense que participó en series de drama adolescente como "Dawson's Creek", fue diagnosticado con cáncer de colon a temprana edad. Con solo 48 años, una colonoscopia le reveló el inesperado resultado, a pesar de llevar una vida sana y de no presentar síntomas que llamaran su atención.  

El actor estadounidense reveló cuál fue esa señal de advertencia que en un comienzo no parecía alarmante. Van der Beek comentó recientemente al medio Healthline que "no hubo ninguna señal de alerta ni nada evidente".

El único síntoma

Van der Beek señaló que no sintió ningún tipo de malestar y gozaba de buena salud. "Tenía un estado cardiovascular increíble, y también tenía cáncer en etapa 3, y no tenía ni idea". Pero hubo una señal que pasó inadvertida. El único síntoma que experimentó fue un cambio en los movimientos intestinales, que el actor atribuyó a un efecto de su consumo de café.

"Antes de mi diagnóstico, no sabía mucho sobre el cáncer colorrectal ", dijo van der Beek. El actor no se enteró de la nueva tendencia en este tipo de diagnósticos. "Ni siquiera me había dado cuenta de que la edad para las pruebas de detección había bajado a los 45 años; creía que seguía siendo a los 50", advirtió. Finalmente se sometió a una colonoscopia, que reveló que tenía cáncer de colon en etapa tres.

Señales de alerta  

El profesor Eitan Friedman, MD, Ph.D., oncólogo y fundador de la Unidad de Oncogenética Suzanne Levy-Gertner del Centro Médico Sheba en Israel, confirmó al medio Fox News que los cambios en los hábitos intestinales son la principal señal de alerta que debería hacer sospechar el cáncer colorrectal.

Otros incluyen fatiga como resultado de anemia, sangre en las heces, pérdida de peso, pérdida de apetito y malestar abdominal, dijo Friedman, quien no tratÓ a van der Beek, aL MEDIO CITADO.

Los signos son poco claros

La Dra. Erica Barnell, MD, Ph.D., médica científica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y cofundadora y directora médica de Geneoscopy, señaló que la experiencia de van der Beek de no tener signos "claros" es común.

"Muchos cánceres colorrectales se desarrollan de forma silenciosa, sin síntomas evidentes", declaró Barnell a Fox News Digital. "Para cuando aparecen los síntomas, la enfermedad puede estar ya en una etapa avanzada".

Importancia de la detección temprana

Comenzar a realizarse pruebas a la edad de van der Beek es clave para tratar esta enfermedad con tiempo."Se ha demostrado que la colonoscopia a partir de los 45 años, con intervalos de cinco a diez años, permite la detección temprana de pólipos con potencial maligno y su extirpación, un método eficaz para minimizar el riesgo de malignización", afirmó el Dr Friedman.

"A la mayoría de la gente no le gusta hablar de sus hábitos intestinales, pero prestar atención a los cambios puede salvarle la vida", dijo Barnell. "Las pruebas de detección nos dan la oportunidad de detectar problemas a tiempo, a menudo antes de que se sienta mal, y eso puede marcar la diferencia", concluyó la especialista.

