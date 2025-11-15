Científicos argentinos tuvieron éxito en las primeras pruebas para eliminar la metástasis del cáncer colorrectal

Los resultados de la aplicación del virus modificado se mantuvieron en el tiempo, lo que implicó que los tumores no aparecieran nuevamente. Desde hace más de 10 años, el grupo de Podhajcer trabaja en cómo hacer frente a esa diversidad genética del cáncer y así poder obtener mejores resultados con los tratamientos. Para ello modifican por ingeniería genética adenovirus responsables de resfríos y los transforman en una herramienta terapéutica -los AOL- para que ataquen exclusivamente células malignas.