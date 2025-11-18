El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

En cuanto a la entrega de mercadería del MDS a la CPA por unos $27 millones, el interventor sostuvo que se trató de acciones de carácter social y rechazó las imputaciones por malversación o incumplimiento de deberes de funcionario público, como se volcó en el Acuerdo N° 5.140. Consignó que una de las acusaciones es que no existía convenio ni autorización para el retiro. “Se trata de organismos del Estado, no se necesita convenio”, dijo. Indicó que la Carta Orgánica de la CPA (Ley N° 5.115 y sus modificatorias) faculta a la entidad a hacer actividades de naturaleza social. A su vez, aseguró que la entrega se hizo a pedido del MDS, y que esta cartera no realiza “ningún tipo de convenio” con quienes intervienen para obtener mercaderías.