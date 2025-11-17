Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

El ente control que integran Miguel Chaiben Terraf (presidente), Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal emitió el 11 de noviembre de 2025 el Acuerdo N° 5.183, el cual surge en el marco de un juicio de responsabilidad que se inició en junio de 2024 (Acuerdo N° 2.492). Por entonces, el Tribunal había aprobado una auditoría que detectó “graves incumplimientos” en las transferencias previstas por los artículos 21 y 21 bis de la Carta Orgánica de la CPA (Ley N° 5.115 y sus modificatorias). Esa auditoría concluyó que, entre 2020 y 2023, la entidad financiera no acreditó en tiempo y forma los fondos que correspondían al Siprosa, generando una deuda estimada en más de $3.381 millones.