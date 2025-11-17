La Caja Popular respondió a la denuncia del Tribunal de Cuentas: “No vamos a tolerar abusos ni imputaciones infundadas”

La Caja Popular de Ahorros salió este lunes a contestar públicamente las imputaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, que la acusa de presuntas irregularidades vinculadas al cálculo de aportes al Siprosa y a la entrega de mercadería en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social. El interventor del organismo, José César Díaz, brindó una extensa explicación técnica y política en la que sostuvo que la institución “ha cumplido la ley” y que las denuncias responden a un “abuso de autoridad”.