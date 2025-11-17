Secciones
Política

Milei viajará a Washington para asistir junto a Donald Trump al sorteo del Mundial 2026

El sorteo determinará la conformación de los 12 grupos del torneo, que por primera vez se celebrará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

ALINEADOS. Tras meses de negociación, Trump y Milei sellaron el acuerdo. ALINEADOS. Tras meses de negociación, Trump y Milei sellaron el acuerdo.
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei planea asistir al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Washington D. C., donde se espera que comparta un palco presidencial exclusivo con el expresidente estadounidense Donald Trump. El evento, que tendrá lugar el 5 de diciembre de 2025 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, reunirá a líderes de países participantes en el mundial, por invitación del titular de la FIFA, Gianni Infantino.

Fuentes oficiales confirmaron que la presencia conjunta de Milei y Trump en el palco resaltará la relación ideológica entre ambos líderes de la ultraderecha. El sorteo determinará la conformación de los 12 grupos del torneo, que por primera vez se celebrará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Este encuentro se producirá en un escenario de crecientes lazos bilaterales entre Argentina y Estados Unidos, que incluyen un nuevo acuerdo comercial enfocado en el crecimiento a largo plazo y la innovación. Se especula que Milei podría aprovechar este viaje, que sería su decimoquinta visita al país, para formalizar el acuerdo.

La presencia de Milei en el sorteo se sumaría a los cinco encuentros previos con Trump, para consolidar un vínculo ideológico y personal entre ambos. Durante su última visita a Estados Unidos en noviembre, Milei participó en el American Business Forum en Miami, donde Trump también criticó a la izquierda y al comunismo. 

El Mundial 2026, que comenzará el 9 de junio y culminará el 19 de julio con la final, contará con la participación de 32 selecciones, incluyendo la campeona vigente, Argentina.

Temas Buenos AiresCasa RosadaCasa BlancaDonald TrumpEstados UnidosJavier MileiGobierno de MileiMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El embajador argentino en EEUU defendió el acuerdo comercial ante las críticas opositoras

El embajador argentino en EEUU defendió el acuerdo comercial ante las críticas opositoras

Álvarez Agis defendió su impuesto al efectivo: No es un robo, sino redistribuir la carga

Álvarez Agis defendió su impuesto al efectivo: "No es un robo, sino redistribuir la carga"

Mauricio Macri reunió a la cúpula PRO y envió un fuerte mensaje a La Libertad Avanza

Mauricio Macri reunió a la cúpula PRO y envió un fuerte mensaje a La Libertad Avanza

José Cano instó a gestionar la colocación de radares para frenar el narcotráfico en el NOA

José Cano instó a gestionar la colocación de radares para frenar el narcotráfico en el NOA

Javier Milei: “No voy a levantar el pie del acelerador”

Javier Milei: “No voy a levantar el pie del acelerador”

Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
2

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
3

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
4

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?
5

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?
6

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Más Noticias
Caso Andis: investigan por qué dos droguerías se quedaron con el 93% de las licitaciones por más de $30.000 millones

Caso Andis: investigan por qué dos droguerías se quedaron con el 93% de las licitaciones por más de $30.000 millones

“En San Miguel de Tucumán hay 20.000 estudiantes que pueden perder la gratuidad si no actualizan la SUBE”

“En San Miguel de Tucumán hay 20.000 estudiantes que pueden perder la gratuidad si no actualizan la SUBE”

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Está vigente el nuevo Código de Ordenamiento de Yerba Buena

Está vigente el nuevo Código de Ordenamiento de Yerba Buena

El Gobierno nacional suma apoyos al permitir a las provincias la toma de deuda

El Gobierno nacional suma apoyos al permitir a las provincias la toma de deuda

Kicillof se solidarizó con De Vido y denunció “lawfare”

Kicillof se solidarizó con De Vido y denunció “lawfare”

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Comentarios