Milei viajará a Washington para asistir junto a Donald Trump al sorteo del Mundial 2026

El presidente Javier Milei planea asistir al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Washington D. C., donde se espera que comparta un palco presidencial exclusivo con el expresidente estadounidense Donald Trump. El evento, que tendrá lugar el 5 de diciembre de 2025 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, reunirá a líderes de países participantes en el mundial, por invitación del titular de la FIFA, Gianni Infantino.