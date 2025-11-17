Milei viajará a Washington para asistir junto a Donald Trump al sorteo del Mundial 2026

El presidente Javier Milei planea asistir al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Washington D. C., donde se espera que comparta un palco presidencial exclusivo con el expresidente estadounidense Donald Trump. El evento, que tendrá lugar el 5 de diciembre de 2025 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, reunirá a líderes de países participantes en el mundial, por invitación del titular de la FIFA, Gianni Infantino.
Fuentes oficiales confirmaron que la presencia conjunta de Milei y Trump en el palco resaltará la relación ideológica entre ambos líderes de la ultraderecha. El sorteo determinará la conformación de los 12 grupos del torneo, que por primera vez se celebrará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.
Este encuentro se producirá en un escenario de crecientes lazos bilaterales entre Argentina y Estados Unidos, que incluyen un nuevo acuerdo comercial enfocado en el crecimiento a largo plazo y la innovación. Se especula que Milei podría aprovechar este viaje, que sería su decimoquinta visita al país, para formalizar el acuerdo.
La presencia de Milei en el sorteo se sumaría a los cinco encuentros previos con Trump, para consolidar un vínculo ideológico y personal entre ambos. Durante su última visita a Estados Unidos en noviembre, Milei participó en el American Business Forum en Miami, donde Trump también criticó a la izquierda y al comunismo.
El Mundial 2026, que comenzará el 9 de junio y culminará el 19 de julio con la final, contará con la participación de 32 selecciones, incluyendo la campeona vigente, Argentina.