Video: Oasis homenajeó a Maradona en el Monumental y emocionó a los argentinos

El final del espectáculo tuvo un momento inesperado: después de “Champagne Supernova”, Liam y Noel Gallagher se fundieron en un abrazo sobre el escenario y coronaron una velada que quedará en la memoria de sus fans. Con el anuncio de un segundo show previsto para el domingo 16 de noviembre, Oasis se fue de River dejando una fuerte certeza: su música continúa uniendo generaciones.