Video: Oasis homenajeó a Maradona en el Monumental y emocionó a los argentinos

Expectativa, emoción y lágrimas marcaron la previa mientras 85.000 espectadores seguían la cuenta regresiva rumbo a un acontecimiento que hasta hacía unos meses parecía imposible: la vuelta de Oasis. Tras 16 años de ausencia, el ansiado reencuentro de Liam y Noel Gallagher encendió una euforia reprimida que terminó estallando en un pogo histórico en el Estadio Monumental.
A lo largo de la noche, la banda repasó buena parte de su discografía con un repertorio que incluyó “Acquiesce”, “Morning Glory”, “Some Might Say”, “Bring It Down”, “Cigarettes & Alcohol”, “Fade Away”, “Supersonic”, “Roll With It”, “Talk Tonight”, “Half The World Away”, “Little By Little”, “D’You Know What I Mean”, “Stand By Me”, “Cast No Shadow”, “Slide Away”, “Whatever”, “Live Forever”, “Rock’n’Roll Star”, “The Masterplan”, “Don’t Look Back in Anger”, “Wonderwall” y “Champagne Supernova”.
Oasis homenajeó a Maradona en la canción "Live Forever"
El clima emotivo alcanzó su punto más alto con “Live Forever”, momento en el que la figura de Diego Maradona apareció en las pantallas. Fue un gesto que reflejó tanto la conexión de Oasis con la pasión futbolera argentina como el cariño y respeto que los músicos expresaron por el ídolo máximo del fútbol nacional.
Los fanáticos respondieron con aplausos y coreando el nombre de Diego, en un claro gesto de admiración. A su vez, Liam Gallagher se giró hacia la fotografía y levantó los brazos en una clara señal de admiración hacia el 10.
El final del espectáculo tuvo un momento inesperado: después de “Champagne Supernova”, Liam y Noel Gallagher se fundieron en un abrazo sobre el escenario y coronaron una velada que quedará en la memoria de sus fans. Con el anuncio de un segundo show previsto para el domingo 16 de noviembre, Oasis se fue de River dejando una fuerte certeza: su música continúa uniendo generaciones.