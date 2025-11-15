Secciones
Noel Gallagher llegó a Argentina y antes del show de Oasis recorrió las calles porteñas

Las redes sociales viralizaron cada paso que dieron los hermanos Gallagher en sus primeras horas en Buenos Aires.

Hace 1 Hs

Los hermanos Gallagher llegaron para revolucionar Argentina y, en particular, Buenos Aires. Aunque arribaron separados al país, ese no fue un impedimento para que lograran conmocionar a miles de fanáticos ni para que el furor por su presencia en suelo nacional aminorara. Por el contrario, por las calles se vieron a cientos de fanáticos, fácilmente reconocibles por sus insignias, buscándolos desesperadamente en algunos de los sitios más turísticos.

El guitarrista de Oasis, Noel Gallagher, no se perdió el recorrido histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Debido a que esta noche se realizará el primero de los dos conciertos que tienen previstos en River Plate, el artista aprovechó su viernes para hacer algunos reconocimientos del terreno.

Noel Gallagher hizo paseo de turista en Buenos Aires

El primer punto que visitó Gallagher fue uno frecuentemente visitado por los amantes del diseño, la historia y la arquitectura. Junto a su equipo y algunos compañeros de la banda, llegó al Cementerio de la Recoleta, declarado patrimonio histórico de la ciudad. Pero un punto en particular llamó su atención: la tumba de Eva Duarte de Perón, donde se detuvo a hacer fotos con su propio celular.

Su presencia no pasó desapercibida. Un puñado de seguidores empezó a reconocerlo a medida que más gente se acercaba a él para pedirle una foto. Lejos de huir, Gallagher posó encantado para las instantáneas que se hicieron algunos argentinos junto a él. El paseo de inmediato se viralizó en las redes sociales, donde también se publicaron sus siguientes visitas.

De Recoleta, Gallagher pasó a La Boca, donde visitó la Bombonera. Allí ingresó en su vehículo y con personal de seguridad. Con bombos, platillos y la hinchada cantando de fondo, Noel Gallagher ingresó al estadio. Así, el acercamiento de Oasis fue triple en el fútbol argentino: en primer lugar, los shows en River; en segundo, la visita a Boca y el tercero generó sorpresa, porque la banda se encuentra filmando su propio documental y trascendió que para las grabaciones usarán locaciones del estadio Pedro Bidegain, de San Lorenzo de Almagro.

Los hermanos Gallagher se hospedaron en el Hotel Four Seasons de Retiro. Aunque fue el lugar que eligieron para descansar durante su estadía en Argentina, no lograron poner una pausa a la pasión del público local. Por eso en sus entradas o salidas, también se detuvieron con toda cordialidad a firmar autógrafos en la puerta del hotel.

