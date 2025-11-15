Noel Gallagher llegó a Argentina y antes del show de Oasis recorrió las calles porteñas

De Recoleta, Gallagher pasó a La Boca, donde visitó la Bombonera. Allí ingresó en su vehículo y con personal de seguridad. Con bombos, platillos y la hinchada cantando de fondo, Noel Gallagher ingresó al estadio. Así, el acercamiento de Oasis fue triple en el fútbol argentino: en primer lugar, los shows en River; en segundo, la visita a Boca y el tercero generó sorpresa, porque la banda se encuentra filmando su propio documental y trascendió que para las grabaciones usarán locaciones del estadio Pedro Bidegain, de San Lorenzo de Almagro.