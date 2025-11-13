Oasis eligió a un equipo de fútbol para grabar su documental en Argentina: ¿cuál es y por qué?

Existe incertidumbre sobre la asistencia de Liam o Noel a la grabación en el estadio. El horario de la filmación resulta muy próximo al inicio de su concierto principal, pactado a las 20 horas. A pesar de ello, la posibilidad de que presencien el homenaje de la hinchada no se descarta. Los seguidores argentinos esperan con enorme entusiasmo los dos espectáculos musicales fijados para el 15 y 16 de noviembre en el Monumental.