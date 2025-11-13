Oasis eligió a un equipo de fútbol para grabar su documental en Argentina: ¿cuál es y por qué?

El fenómeno alrededor de Oasis resurgió de manera exponencial desde la confirmación de su regreso a los escenarios. Tras un silencio de 16 años, la agrupación musical de Reino Unido calendarizó una gira mundial. El próximo punto de encuentro para la banda liderada por los hermanos Gallagher resulta Argentina, con una doble función programada para el 15 y 16 de noviembre en el estadio Monumental.
En paralelo a los recitales de Buenos Aires, el grupo británico reveló la filmación de un documental que registra los detalles de este tour. La producción revelará los pormenores del recorrido y las conversaciones entre los miembros fundadores. Para sorpresa de su fanaticada, se anunció una inesperada convocatoria en el estadio Pedro Bidegain, hogar del club San Lorenzo.
¿Por qué eligieron grabar el documental en este estadio?
La decisión de filmar en un campo de fútbol se relaciona directamente con la pasión de sus líderes por el deporte. Liam y Noel Gallagher manifiestan su afición por el fútbol y su amor por el Manchester City. Este vínculo cercano motivó a los músicos, quienes se emocionaron profundamente al descubrir una versión singular de una de sus piezas.
La Gloriosa Buteler, nombre de la hinchada de San Lorenzo, creó una reversión de la famosa canción “Wonderwall”. Esta adaptación se utiliza para alentar a los jugadores durante los partidos de fútbol. La melodía respeta el ritmo del icónico tema lanzado originalmente en 1995.
El equipo de producción, dirigido por Steven Knight, acudirá al estadio el sábado próximo. La filmación busca obtener un registro auténtico y espontáneo de esta creación musical. El club llamó a su público a presentarse a las 16 horas bajo la Popular Local, previo al encuentro contra Sarmiento.
Qué más hay en el documental del tour 2025 de Oasis
La película documental se centra en la gira mundial “Live ‘25″ de Oasis. Dylan Southern y Will Lovelace se encargan de la dirección de esta producción cinematográfica. El material audiovisual incluye el recorrido de la banda por diversas naciones, como Reino Unido e Irlanda. Además, registra aspectos personales sobre cómo se recuperó la relación entre los hermanos para encabezar este tour.
Existe incertidumbre sobre la asistencia de Liam o Noel a la grabación en el estadio. El horario de la filmación resulta muy próximo al inicio de su concierto principal, pactado a las 20 horas. A pesar de ello, la posibilidad de que presencien el homenaje de la hinchada no se descarta. Los seguidores argentinos esperan con enorme entusiasmo los dos espectáculos musicales fijados para el 15 y 16 de noviembre en el Monumental.