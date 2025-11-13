Oasis en Argentina: Liam Gallagher llegó al país y le firmó autógrafos a los fans

En cambio, Noel Gallagher aún no fue visto en actividades previas ni acompañado de su hermano. De acuerdo con las versiones que circularon, ambos decidieron alojarse en hoteles distintos para evitar tensiones y preservar la armonía antes del gran concierto, lo que no hace más que aumentar el misterio sobre su reencuentro en el escenario.