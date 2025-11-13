Oasis en Argentina: Liam Gallagher llegó al país y le firmó autógrafos a los fans

El esperado regreso de Oasis a la Argentina encendió un entusiasmo pocas veces visto en la música contemporánea. La emblemática banda británica, con Liam Gallagher al frente, vuelve al país a 16 de su último concierto en el estadio Monumenta y protagonizará un hecho histórico para los seguidores que soñaban con este reencuentro.
Los shows serán los días 15 y 16 de noviembre de 2025 en River Plate, dentro del marco de la gira internacional Oasis Live’25, que marca el retorno oficial del grupo a los escenarios luego de la separación de los hermanos Gallagher en 2009.
Así fue el esperado encuentro de Liam Gallagher con sus fanáticos argentinos
Liam llegó al aeropuerto de San Fernando y, apenas pisó suelo porteño, se mostró relajado y cercano con los fanáticos que lo aguardaron durante horas. Saludó, firmó autógrafos, posó para fotos y conversó con ellos. Las imágenes y videos rápidamente se viralizaron, reafirmando el fuerte vínculo entre la banda y su público argentino.
En cambio, Noel Gallagher aún no fue visto en actividades previas ni acompañado de su hermano. De acuerdo con las versiones que circularon, ambos decidieron alojarse en hoteles distintos para evitar tensiones y preservar la armonía antes del gran concierto, lo que no hace más que aumentar el misterio sobre su reencuentro en el escenario.
Mientras tanto, Buenos Aires se llena de rumores sobre los sitios que podrían visitar los Gallagher y sobre posibles recorridos gastronómicos o paseos turísticos. La ciudad ya se prepara para volver a cantar clásicos como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova”, en lo que promete ser uno de los regresos más esperados del año.