En la reforma impositiva, ¿qué pasará con el Monotributo?

En el plano del impuesto a la renta, el autónomo español tributa por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pero con mínimos exentos y deducciones que evitan que los contribuyentes de menor escala queden alcanzados. Algo similar ocurre con el sistema previsional, donde las aportaciones se ajustan por tramos en función de los ingresos reales y no de categorías rígidas, puntualiza Mastandrea. “Si se avanzara hacia un esquema de este tipo, el desafío central sería tomar los elementos virtuosos sin replicar la complejidad. España construyó un sistema con múltiples vías de tributación, cada una pensada para modelos de negocio distintos, pero todas atravesadas por un principio común: quien factura poco, paga poco o directamente no paga. Para un país donde la informalidad es alta y donde la transición entre escalas del Monotributo puede ser traumática, este criterio resulta valioso”, detalla. Se cual fuere el régimen elegido, Mastandrea sugiere que se diseñe un régimen que acompañe la realidad económica del pequeño contribuyente, minimice saltos impositivos y preserve el incentivo a mantenerse dentro del sistema formal.