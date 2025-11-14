Javier Milei, sobre las versiones de eliminación del monotributo: "Son operaciones y mentiras"

El presidente de la Nación, Javier Milei, negó este viernes las versiones sobre una posible eliminación del monotributo. “Son mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas”, dijo.
“Están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria y la modernización laboral, pero bajen un poco la ansiedad, los proyectos van a estar cuando tengan que estar”, afirmó Milei.
Esta mañana, el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se había referido también a la posibilidad del fin del monotributo. "Las declaraciones de un ruidoso gremialista quien convocó un paro sin haber leído la modernización laboral, que aún no se presentó. No va a contemplar modificaciones en la ley de empleo público, lo cual llama todavía mucho más la atención que haya llamado a un paro cuando no se va a modificar la ley", dijo.
También le pidió a los periodistas tomar como falsa la información que no sea proporcionada por el Gobierno. “Cualquier afirmación de una medida que no salga de los canales oficiales, a priori, es falsa, como lo del monotributo”, indicó.
No obstante, de ello se desprende que Adorni le da carácter de “falso” solo porque no es oficial, pero no dijo nada respecto de que el trascendido esté basado en un documento que habría circulado bajo estricta reserva entre el grupo del Pacto de Mayo que trabaja en las reformas.