El debate por el fin del monotributo: qué cambiaría para 3 millones de contribuyentes

El especialista en impuestos Marcelo Rodríguez analizó el proyecto que propone eliminar el monotributo en Argentina y advirtió sobre el impacto que podría generar un cambio abrupto en un sistema que hoy utilizan más de tres millones de contribuyentes.
“Es muy difícil o muy complicado que se pueda hacer de la noche a la mañana. Puede ser caótico”, alertó en declaraciones a Mitre Córdoba, al tiempo que propuso reinstalar la figura del Responsable no Inscripto, eliminada hace más de 20 años.
¿Qué es el monotributo y por qué está en debate?
Rodríguez recordó que el monotributo rige desde 1998, creado para simplificar la vida de los pequeños contribuyentes:
Reemplaza Ganancias
Reemplaza IVA
Permite pagar seguridad social y obra social
El régimen, afirmó el tributarista, está tan incorporado en la vida económica del país que forma parte de la cultura cotidiana:
“Hoy el monotributo en Argentina es como el mate, el dulce de leche y el costillar de novillo”.
Según lo trascendido, el proyecto del Gobierno y del FMI plantea eliminarlo y trasladar a los contribuyentes al régimen general, con un mínimo no imponible estimado en $2,8 millones de pesos brutos mensuales.
El riesgo de modificar un sistema masivo
Para Rodríguez, un cambio repentino podría impactar directamente en la recaudación:
“Cuando modificás impuestos tan instalados en la sociedad, corrés el riesgo de que durante un tiempo te baje mucho la recaudación”.
Además, destacó que cualquier persona que salga del monotributo deberá comenzar a:
Presentar declaración jurada anual de Ganancias
Liquida IVA en cada operación
Esto obliga al Estado a definir qué hacer con Ganancias (por ejemplo, aumentar deducciones) y cómo administrar el IVA en millones de contribuyentes.
¿Vuelve el régimen de Responsable No Inscripto?
El tributarista propuso recuperar una figura vigente hasta hace dos décadas: el Responsable No Inscripto, un régimen donde:
El contribuyente paga Ganancias
No devenga IVA cuando opera con montos bajos
Según él, esta alternativa permitiría una transición menos traumática y más fácil de administrar.
ARCA y los cambios en Ingresos Brutos
Rodríguez también señaló que el monotributo está atado en muchos casos a los regímenes simplificados de Ingresos Brutos en las provincias. Por eso, cualquier reforma nacional implica un impacto automático en las agencias provinciales, como ARCA.
Impacto laboral: empresas, monotributistas y reforma
El especialista explicó que muchas empresas contratan personal mediante monotributo, práctica que podría modificarse:
Con la reforma laboral, la carga patronal bajaría del 25% al 17%.
Los aportes del trabajador bajarían del 17% al 13%.
Esto haría más accesible el pase a relación de dependencia de quienes hoy facturan como autónomos.
“Puede ser caótico”: por qué piden una transición larga
Rodríguez insistió en que, si se avanza con la eliminación del monotributo, debería aplicarse recién el 1 de enero de 2027.
“Debemos tener tiempo de aprender a implementarlo. El contribuyente necesita entender cómo llevarlo adelante”.
Por eso volvió a advertir:
“Si lo hacés entrar en vigencia el 1 de enero próximo, puede ser caótico”.