El creador del monotributo advirtió que eliminarlo dejaría a millones sin cobertura de obra social

Carlos Silvani, creador del régimen de monotributo, se pronunció en contra de su posible eliminación por parte del Gobierno, y alertó sobre las graves consecuencias que esto tendría para millones de contribuyentes.
En una entrevista con A Dos Voces (TN), Silvani enfatizó que la derogación del monotributo dejaría a millones de trabajadores independientes sin acceso a obra social, uno de los pilares fundamentales del sistema.
"Elimina el monotributo, se queda sin obra social", afirmó Silvani, al resaltar la importancia de la cobertura médica para los adherentes al régimen.
"Perdió la simplicidad de su origen"
Además de advertir sobre este impacto inmediato, Silvani reconoció que el monotributo sufrió distorsiones a lo largo de los años, y perdió la simplicidad que lo caracterizaba en su origen. En este sentido, abogó por una revisión y simplificación del sistema para volver a sus principios originales.
Al ser consultado sobre el mensaje que le daría al presidente Javier Milei, Silvani fue tajante: "Lo mismo que le estoy diciendo a usted. No necesita nada más. Que no lo saque. Yo le diría que no".
Silvani también criticó la idea de reemplazar el monotributo por un régimen más complejo, al calificarla como "una pesadilla" para profesionales, técnicos y trabajadores de oficios. Si bien reconoció la necesidad de ajustes, insistió en la importancia de mantener la esencia del monotributo: un sistema simple y accesible para pequeños contribuyentes, que evite distorsiones como la precarización laboral mediante la contratación de monotributistas en lugar de empleados en relación de dependencia.