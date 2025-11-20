El creador del monotributo advirtió que eliminarlo dejaría a millones sin cobertura de obra social

Silvani también criticó la idea de reemplazar el monotributo por un régimen más complejo, al calificarla como "una pesadilla" para profesionales, técnicos y trabajadores de oficios. Si bien reconoció la necesidad de ajustes, insistió en la importancia de mantener la esencia del monotributo: un sistema simple y accesible para pequeños contribuyentes, que evite distorsiones como la precarización laboral mediante la contratación de monotributistas en lugar de empleados en relación de dependencia.