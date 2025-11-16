Cristina Kirchner apeló el fallo que le negó recuperar su pensión por ser viuda de un ex presidente

La resolución apelada fue emitida el pasado 5 de noviembre por la jueza Karina Alonso Candis. La magistrada rechazó un pedido que había hecho Cristina Kirchner para volver a cobrar, vía la admisión de una medida cautelar, la pensión que percibía hasta hace un año por ser viuda de Néstor Kirchner. La demanda que inició CFK contra la resolución de la Anses consistía en que a fines de 2024 y tras confirmarse la condena por corrupción en la llamada causa Vialidad, se dieron de baja dos prestaciones de privilegio que percibía: la ya citada pensión y la asignación vitalicia por haber sido presidenta de la Nación.