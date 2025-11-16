Cristina Kirchner apeló el fallo que le negó recuperar su pensión por ser viuda de un ex presidente

Cristina Fernández de Kirchner apeló el fallo que la semana pasada le negó su pedido de recuperar provisoriamente el cobro de la pensión por ser la viuda de un ex presidente. La presentación del recurso de apelación consta de una sola carilla y en el texto señala que la decisión de no ordenar el pago de la asignación reclamada le “causa un gravamen irreparable” a la ex presidenta, “como oportunamente se sustanciará”.
La resolución apelada fue emitida el pasado 5 de noviembre por la jueza Karina Alonso Candis. La magistrada rechazó un pedido que había hecho Cristina Kirchner para volver a cobrar, vía la admisión de una medida cautelar, la pensión que percibía hasta hace un año por ser viuda de Néstor Kirchner. La demanda que inició CFK contra la resolución de la Anses consistía en que a fines de 2024 y tras confirmarse la condena por corrupción en la llamada causa Vialidad, se dieron de baja dos prestaciones de privilegio que percibía: la ya citada pensión y la asignación vitalicia por haber sido presidenta de la Nación.
CFK comenzó a cobrar ambos beneficios a la vez luego de terminar su mandato presidencial, porque -todavía bajo su gestión- se le otorgó la jubilación como ex presidenta, cuando ya cobraba la asignación como viuda de Néstor Kirchner.
Durante el gobierno de Mauricio Macri se le dejó de pagar una de las dos prestaciones (la decisión se justificó en las incompatibilidades que están fijadas por la citada ley). Sin embargo, en marzo de 2021 y en medio de un juicio en trámite sobre la cuestión, la entonces directoria ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, repuso el pago de la prestación suspendida. Desde entonces y hasta noviembre de 2024 la ex funcionaria percibió ambos ingresos.