Escándalo en El Cadillal: acusaron a tres policías por usar a presos como albañiles en la casa de un jefe policial

Los hechos imputados

La investigación reveló que durante dos meses, Beltrán, sin autorización judicial ni comunicación a las autoridades, dispuso el traslado de cuatro detenidos desde las comisarías de Chuscha (tres de ellos) y Choromoro (el restante) a las dependencias de la URN en Tafí Viejo, sin registrar los movimientos en los libros oficiales. El propósito era utilizarlos como mano de obra en beneficio propio.