Secciones
Seguridad

Escándalo en El Cadillal: acusaron a tres policías por usar a presos como albañiles en la casa de un jefe policial

La audiencia de formulación de cargos se realizó hoy a pedido del Ministerio Público Fiscal.

La audiencia de formulación de cargos. La audiencia de formulación de cargos. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 38 Min

Tres policías de Tucumán, incluyendo al ex jefe de la Unidad Regional Norte (URN), Gustavo Javier Beltrán, fueron acusados formalmente de delitos relacionados con el traslado irregular de detenidos para realizar trabajos de albañilería en una propiedad perteneciente a Beltrán ubicada en El Cadillal. La Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal (MPF) solicitó la prisión preventiva para Beltrán, de 30 años, quien fue dado de baja de la fuerza.

La audiencia de formulación de cargos, realizada hoy a pedido del Ministerio Público Fiscal, imputó a Beltrán por los delitos de peculado de uso y de servicio en concurso real con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, así como falsificación de instrumento público (como autor y coautor). 

Escándalo en El Cadillal: acusaron a tres policías por usar a presos como albañiles en la casa de un jefe policial

En tanto que los otros dos imputados, un sargento y un cabo (ambos de 45 años), enfrentan cargos por peculado (como partícipes secundarios) en concurso real con falsificación de instrumento público (como coautores). 

El fiscal Federico Lizarraga detalló las evidencias, que incluyen un llamado anónimo, el secuestro de dispositivos móviles, un DVR y una camioneta Hilux gris de la policía en la propiedad en construcción de Beltrán en El Cadillal. Se mencionaron también las tareas realizadas por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y la división de Delitos Telemáticos.

La audiencia debió ser interrumpida debido a un problema de salud de uno de los imputados, por lo que la segunda parte, donde se definirán las medidas de coerción, fue postergada para el viernes.

Los hechos imputados

La investigación reveló que durante dos meses, Beltrán, sin autorización judicial ni comunicación a las autoridades, dispuso el traslado de cuatro detenidos desde las comisarías de Chuscha (tres de ellos) y Choromoro (el restante) a las dependencias de la URN en Tafí Viejo, sin registrar los movimientos en los libros oficiales. El propósito era utilizarlos como mano de obra en beneficio propio.

El 11 de noviembre, Beltrán, en complicidad con el sargento y el cabo, falsificó el libro de guardia al indicar que dos detenidos condenados por abuso sexual (de 45 y 47 años) serían trasladados a la comisaría de Chuscha. En realidad, la camioneta se dirigió a la propiedad de Beltrán en El Cadillal, donde los presos realizaron trabajos de albañilería.

Temas TucumánPolicía de TucumánMinisterio de Seguridad de TucumánGustavo Beltrán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

El escándalo policial en El Cadillal

Jaldo ordenó bajas y exigió informes tras el escándalo por los presos que trabajaban en El Cadillal

Jaldo ordenó bajas y exigió informes tras el escándalo por los presos que trabajaban en El Cadillal

Extraditaron a Fred Machado y será juzgado por presunto tráfico de drogas en Estados Unidos

Extraditaron a "Fred" Machado y será juzgado por presunto tráfico de drogas en Estados Unidos

Ordenan la aprehensión del jefe y el subjefe de la Unidad Regional Norte

Ordenan la aprehensión del jefe y el subjefe de la Unidad Regional Norte

Lo más popular
Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
1

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte
2

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia
3

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando
4

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi
5

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Patrimonio cultural y sabor: los secretos de la Fiesta de la Milanesa que arranca hoy en la Rural
6

Patrimonio cultural y sabor: los secretos de la Fiesta de la Milanesa que arranca hoy en la Rural

Más Noticias
De qué muró Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué muró Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

En una encomienda enviaron precursores químicos para elaborar cocaína

En una encomienda enviaron precursores químicos para elaborar cocaína

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en El marginal y En el barro

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en "El marginal" y "En el barro"

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Comentarios