El escándalo policial en El Cadillal

El mandatario ordenó una investigación profunda y pidió informes a los responsables de áreas. El escándalo llega en momentos en que los responsables de seguridad de la provincia se jactan de que se ha logrado disminuir la conflictividad violenta a niveles muy bajos, tanto en lo que hace a cifras de homicidios como de robos y asaltos, si bien en lo que hace a violencia de género los datos son preocupantes. La circunstancia del Cadillal obliga a revisar sustancialmente la forma en que se controla la tarea del personal jerárquico y de sus subalternos. Cada vez que hubo escándalos de corrupción -uno de los más sonados fue el de los “sacapresos” de la ex Brigada de Investigaciones en 2012, en el que, según la investigación, detenidos eran liberados para cometer robos- se mencionó la necesidad de poner Asuntos Internos en la Fuerza de Seguridad. Incluso un presidente de la Corte, tiempo atrás, propuso que se instalara esta área de control como parte importante de la estructura policial.