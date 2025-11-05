Causa cuadernos: desde prisión, Cristina Kirchner vuelve al banquillo de los acusados

A partir de mañana, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrentará un nuevo capítulo en su compleja historia judicial. Lo hará desde su departamento de la calle San José 1.111 en el barrio porteño de Constitución, sentada ante la webcam de su computadora, un escenario digital que contrasta con la mística de los viejos Tribunales. Este juicio oral, que comienza mientras cumple una condena por la Causa Vialidad, la ubica una vez más en el centro de las acusaciones de corrupción.