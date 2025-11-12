“Así de fácil entra la droga al país”: un legislador salteño recreó un vuelo narco y reveló la falta de controles en la frontera

La frontera, un colador

La frontera entre Argentina y Bolivia, especialmente en el norte salteño, es una línea difusa que se pierde entre cerros, caminos rurales y extensos campos agrícolas. En muchos sectores del departamento San Martín y de Rivadavia, y hacia el sur del departamento Anta, las propiedades privadas se extienden a ambos lados del límite internacional, sin cercos ni controles visibles. Existen caminos vecinales que cruzan de un país a otro sin puestos de Gendarmería ni señalización alguna. En esos parajes, como describió Orozco durante su sobrevuelo, “los caminos pasan literalmente desde Bolivia a Argentina y viceversa, sin ningún tipo de control”. Esas condiciones geográficas y la falta de vigilancia permanente facilitan el uso del territorio como corredor aéreo y terrestre para el ingreso de cocaína boliviana que luego sigue su ruta hacia el centro del país.