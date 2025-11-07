“Entre Rosario de la Frontera y Tucumán se enfría la droga”

El ex jefe de inteligencia hace una pausa. “Mirá -dice-, acá hay una estructura. No es un grupo de improvisados. Hay soldados de los cárteles instalados. Cuando un avión aterriza, alguien tiene que estar esperando con combustible, con los bolsones, con la camioneta. Y nadie pone una carpa en el fondo de tu casa si vos no lo autorizás. Acá hay dueños de fincas que colaboran, y creemos que hay políticos también metidos”, explicó.