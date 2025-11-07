Avioneta narco: quiénes son los cinco acusados por el tráfico de 360 kilos de cocaína

El aire en la Sala de Audiencias Federal de Salta pesaba. A las once y media de la mañana, el murmullo de los asistentes se apagó cuando los cinco hombres fueron escoltados por Gendarmería hasta sus lugares. Eran los protagonistas de una historia que parecía sacada de una película narco: una avioneta cargada con más de 360 kilos de cocaína caída entre los campos de Rosario de la Frontera, a 50 kilómetros de Tucumán.