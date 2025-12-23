Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Expendio de combustibles en Navidad: a qué hora cerrarán las estaciones de servicio en Tucumán

Como ocurre cada año, las estaciones de servicio interrumpirán la atención durante la noche del 24 y el 31 de diciembre. Los detalles del cronograma.

El expendio de combustibles. El expendio de combustibles.
Hace 4 Hs

La Cámara de Comerciantes de Derivados del Petróleo, Gas y Afines de Tucumán (Capega) recordó a los usuarios que el servicio de expendio de combustible sufrirá interrupciones durante las celebraciones de Nochebuena y Año Nuevo.

Según el acuerdo vigente con el sindicato (Soesyga), las estaciones de servicio de toda la provincia "permanecerán cerradas desde las 22 del 24 y el 31 de diciembre, hasta las 6 del 25 de diciembre y 1º de enero, respectivamente", según se anunció en un comunicado oficial. 

Desde la entidad explicaron que la medida tiene como objetivo garantizar el derecho de los trabajadores del sector a compartir las festividades en familia.

Recomendación clave

Para evitar complicaciones de último momento o largas filas en las horas previas al brindis, se recomienda a los automovilistas tucumanos cargar combustible con antelación, preferentemente durante la mañana o la tarde de los días de vísperas.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
YPF confirmó que bajará un 2% el precio de la nafta durante esta semana

YPF confirmó que bajará un 2% el precio de la nafta durante esta semana

Nafta más barata: cómo conseguir $40.000 de reintegro y descuentos del 30% en noviembre

Nafta más barata: cómo conseguir $40.000 de reintegro y descuentos del 30% en noviembre

Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Sesión clave en el Senado: el oficialismo buscará aprobar el Presupuesto 2026 el próximo viernes

Sesión clave en el Senado: el oficialismo buscará aprobar el Presupuesto 2026 el próximo viernes

Efemérides del jueves 18 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 18 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Lo más popular
Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario
1

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
2

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal
3

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio
4

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado
5

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial
6

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial

Más Noticias
Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”

Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”

¿El 24 de diciembre será feriado? cómo será el movimiento del comercio

¿El 24 de diciembre será feriado? cómo será el movimiento del comercio

Tormentas para Nochebuena: nueve provincias bajo alerta amarilla este 24 de diciembre

Tormentas para Nochebuena: nueve provincias bajo alerta amarilla este 24 de diciembre

Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable que podría terminar con más lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable que podría terminar con más lluvias

La fachada del Círculo del Magisterio luce como nueva

La fachada del Círculo del Magisterio luce como nueva

Efemérides del martes 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios