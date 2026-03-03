¿Sube la nafta?: YPF descartó aumentos y apuesta a la estabilidad pese a la crisis en Medio Oriente

El presidente de YPF, Horacio Marín, llevó tranquilidad a los consumidores al asegurar que no habrá "cimbronazos" en los precios de los combustibles tras la escalada bélica entre Irán, Israel y Estados Unidos. Si bien el crudo superó los U$S80 tras un salto de U$S20 en una semana, la petrolera estatal mantendrá su política de amortiguación de precios.
"Tomamos decisiones tranquilas. No miramos el precio del petróleo del día, sino que trabajamos con un promedio", explicó Marín. Según el directivo, YPF utiliza una fórmula matemática diseñada para neutralizar la volatilidad del mercado internacional. "Buscamos que los picos y los valles no afecten al consumidor; siempre es mejor mantener precios constantes", aseguró.
El impacto global y la oportunidad argentina
Marín advirtió que el conflicto afecta al Estrecho de Ormuz, por donde circula el 15% del consumo mundial de crudo, lo que genera una ruptura en la oferta. Sin embargo, señaló que esta crisis posiciona a la Argentina como un "proveedor de energía segura", lejos de las zonas de guerra.
"Lo que esta afectando en estos días que es por el estrecho de Ormuz se exportan los países 15 millones de barriles de petróleo. El 15% del consumo mundial pasa por ese estrecho. Es una ruptura a la oferta lo que genera aumento de precios", insistió Marín.
Ayer el precio del crudo se disparó y se ubica hoy por encima de los U$S80. Se trata de un alza de cerca de U$S20 con respecto a la semana pasada, previo a que estalle el conflicto en Medio Oriente.
En ese sentido, destacó los proyectos de GNL (Gas Natural Licuado) con Eni y XRG, que podrían llevar las exportaciones energéticas a los u$s50.000 millones anuales.
La balanza comercial, en alza
El análisis de Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy, refuerza la visión optimista para las cuentas públicas: por cada dólar que sube el barril, la balanza comercial argentina mejora en U$S125 millones. De sostenerse el alza actual de U$S10 respecto al promedio anterior, el país percibiría ingresos adicionales por U$S1.200 millones, aunque el especialista advirtió sobre la sostenibilidad de estos valores en el largo plazo.