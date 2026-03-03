¿Sube la nafta?: YPF descartó aumentos y apuesta a la estabilidad pese a la crisis en Medio Oriente

El presidente de YPF, Horacio Marín, llevó tranquilidad a los consumidores al asegurar que no habrá "cimbronazos" en los precios de los combustibles tras la escalada bélica entre Irán, Israel y Estados Unidos. Si bien el crudo superó los U$S80 tras un salto de U$S20 en una semana, la petrolera estatal mantendrá su política de amortiguación de precios.